Ny Tesla på vej: Sådan bliver den

Det går sjældent stille for sig, når Tesla løfter sløret for nye modeller.

I 2016 skrev 180.000 købere sig eksempelvis op til Model 3 i de første 24 timer efter lanceringen, og i 2017 overraskede Tesla-chef Elon Musk alle ved at rulle en ny udgave af Tesla Roadster ud af bugen på lastbilen Semi, som egentlig var aftenens højdepunkt.

Nu er der lagt op til endnu en lancering, og denne gang bliver det Tesla Model Y, der kører ud i rampelyset. Selv om bilen endnu ikke er vist frem for offentligheden, har Tesla-chefen gjort sit til at pirre interessen hos medier og fans med flere små detaljer.

Vi har forsøgt at samle brudstykkerne herunder.

Lillebror til Model X

Giver man den gamle ABC-sang en opfrisker, vil det hurtigt stå klart, at Model Y bliver beslægtet med den eksisterende Model X. Ifølge mediet Road and Track vil bilen blive mindre end Model X, men dele bilens høje SUV-design.

Rent teknisk vil bilen dog have langt mere tilfælles med Teslas billigste bil, Model 3. Oprindeligt var det Elon Musks plan at udvikle en helt ny platform til bilen, men det gik han væk fra tilbage i august 2017.

- Efter at have rådført mig med ledelsen ... som halede mig tilbage fra randen af sindssyge - hvilket jeg er glad for - vil Model Y adoptere en betydig del af teknologien fra Model 3 for at få den hurtigere på markedet, sagde Tesla-chefen ifølge Business Insider.

Ligesom Model X i bund og grund er en høj udgave af sedanmodellen Model X, bliver Y efter alt at dømme en høj version af Model 3. Det bakkes yderligere op af Elon Musk, der på Twitter skriver, at bilen bliver '10 procent større end Model 3, så den vil koste 10 procent mere og have en smule kortere rækkevidde med samme batteri'.

Tesla har netop lanceret en længe ventet standardudgave af Model 3 til 35.000 dollars, hvilket svarer til 231.000 kroner herhjemme. Om det er denne udgave, der skal lægges 10 procent til, er dog stadig uklart.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery — Elon Musk (@elonmusk) 3. marts 2019

Klar til at testkøre

Ifølge Road and Track er det Teslas ambition at have godt gang i produktionen af den nye bil ved udgangen af næste år.

Mediet Techcrunch skriver yderligere, at bilproducenten allerede i år vil begynde at gøre klar til produktionen, og Tesla forventer angiveligt, at det bliver både billigere og hurtigere at bygge Model Y end Model 3 på grund af den store tekniske lighed.

Introduktionen af Tesla Model 3 sendte i sin tid bilproducenten ud i det, Elon Musk selv kaldte 'produktionshelvede'. Teslas mål om at bygge 5000 eksemplarer af bilen om ugen viste sig nemlig at være sværere at nå end først antaget. Hvor mange biler, man denne gang går efter at bygge om ugen, er endnu ikke offentliggjort.

Helt sikkert er det til gengæld, at Tesla Model Y lanceres ved et arrangement i Los Angeles 14. marts, og ifølge Elon Musk vil det allerede her være muligt at testkøre bilen.

Detailed specs & pricing will be provided, as well as test rides in Y — Elon Musk (@elonmusk) 3. marts 2019

