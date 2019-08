Ny test afslører: Dieselbil er lige så ren som elbil

Kan det lade sig gøre at være 'grøn' og samtidig køre rundt i en ny dieselbil?

Ja, det tyder det på. Anden test fra det nye europæiske Green NCAP-program, der guider forbrugerne til de mest miljø- og klimavenlige biler, viser i hvert fald, at nye dieselbiler kan være lige så grønne som elbiler, når det gælder udledningen af skadelige stoffer.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

I alt fem biler er med i den seneste pulje af tests, og som i den første Green NCAP-test er det igen en elbil, der klarer sig bedst.

Fem grønne stjerner bliver det til for 2. generation af Nissan Leaf. Elbilen scorer blandt andet de maksimale 10 point i den del af testen, der omhandler udledningen af skadelige stoffer, det såkaldte ’Clean Air Index’.

Se også: Bilgigant vil betale kunder 22.000 kroner til værkstedsregning

Mere bemærkelsesværdigt er det, at en dieselbil i form af en Mercedes-Benz C-klasse (220D 4Matic) opnår samme resultat som elbilen i den del af testen. Diesel-Mercedesen scorer således også 10 i testens Clear Air Index. Testens anden dieselbil, Renault Scenic (Blue DCI 150), opnår 8,6 ud af 10 mulige point.

Det halter dog lidt, når det gælder de to dieselbilers CO2-udslip, og derfor lander de begge på samlet tre Green NCAP-stjerner.

- Der er god grund til at være kritisk over for ældre dieselbilers miljøegenskaber, som i den grad hører fortiden til. Men som Green NCAPs test og andre uvildige test på det seneste har vist, har producenterne fået bugt med udledningen af skadelige stoffer, der nu er tæt på nul. Det er naturligvis positivt, siger Søren W. Rasmussen, FDMs biltekniske redaktør, i pressemeddelelsen.

Han ser ikke grund til at dømme den moderne dieselbil ude her og nu.

Elbilen er grønneste valg

Rundens enlige benzinbil, en Opel Corsa med 1.0-liters motor, klarer testens Clean Air Index-del glimrende, faktisk testens næstbedste resultat. Samlet lander den på fire Green NCAP-stjerner.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

De fem testede biler Fem Green NCAP-stjerner

Nissan Leaf (elbil) Fire Green NCAP-stjerner

Opel Corsa (benzin) Tre Green NCAP-stjerner

Mercedes-Benz C220D (diesel) Renault Scenic Blue DCI 150 (diesel) Audi A4 g-tron (CNG gas) Kilde: FDM

- Men ser man på bilernes udledning og energieffektivitet, er der ingen tvivl om, at elbiler i dag er det grønneste valg, siger Søren W. Rasmussen.

- Bilers samlede miljø- og klimaaftryk over tid er dog et mere kompliceret regnestykke end som så. Derfor arbejder Green NCAP på at udvide testen, så forbrugerne kan få et klart billede af hele den enkelte bils samlede miljøaftryk fra vugge til grav. Det vil give forbrugerne et mere retvisende billede, når de står ude hos forhandlerne, siger han.

Næste Green NCAP-test lanceres til november.

Se også: Bilgigant står til stor milliardbøde efter dieselskandale