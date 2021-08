Ny udgave af populær elbil på vej

Tyske Volkswagen må være ganske tilfredse med, hvordan det går med salget af nye elbiler indtil videre i 2021.

I årets første syv måneder er der blevet indregistreret 2237 nye elbiler med Volkswagen-logo i front, hvilket er over dobbelt så mange som det næstmest populære mærke blandt elbilerne, nemlig Tesla med 1112 indregistrerede eksemplarer.

Nu gør Volkswagen klar til at introducere mærkets tredje elbil under ID.-brandet. ID.5 GTX kommer modellen til at hedde, og der er tale om den første eldrevne såkaldte SUV-coupé fra Volkswagen.

Selvom den kommende elbil har nære familiebånd til SUV'en ID.4, adskiller ID.5 GTX sig ved den coupé-inspirerede taglinje, som ifølge Volkswagen har til formål at gøre modellen mere elegant og sporty.

Endnu har Volkswagen ikke alle detaljer på plads, og tyskerne afslører heller ikke bilens endelige design. ID.5 GTX får forklædt som konceptbil verdenspremiere 7. september på IAA München Motor Show.

På billederne herunder kan du se en kamufleret udgave af elbilen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Selvom designet er kamufleret, er det tydeligt at se slægtsskabet med ID.4. Foto: Volkswagen

ID.5 GTX bliver en såkaldt SUV-coupé. Foto: Volkswagen

Kommer næste år

Selvom alle detaljer og danske priser ikke er klar, er der alligevel en del, som Volkswagen gerne vil fortælle. ID.5 GTX kommer således med en elmotor på både for- og bagakslen, så bilen trækker på alle fire hjul. Batteriet er på 77 kWh, og det giver en forventet rækkevidde på op til 497 km på en opladning.

Når ID.5 GTX lander hos forhandlere i starten af 2022, vil det være den anden model fra Volkswagen med den sportslige GTX-betegnelse. I forvejen kan man nemlig købe en GTX-udgave af ID.4