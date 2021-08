Ny udgave af yndling kommer til landet

Crossoveren Qashqai har været en dundrende succes for japanske Nissan.

Modellen er verdens mest solgte af sin slags, og i Danmark har den været en darling i flere år. Lige nu findes der mere end 37.000 eksemplarer af Qashqai på danske veje, og nu kan den nye, tredje generation, opleves i Danmark.

Den nye Qashqai får nemlig danmarkspremiere i weekenden 28. og 29. august, hvor den kan opleves hos landets Nissan-forhandlere.

Tredje generation af crossoveren vil blive bygget på en ny platform, der gør, at de ydre mål er nogenlunde de samme som på forgængeren, men på de indre linjer er der mere plads i kabinen og i bagagerummet.

Priserne på den nye Qashqai begynder ved 274.980 kr.

To motorer

Det vil ikke længere være muligt at få en Nissan Qashqai med en dieselmotor, for den nye kommer udelukkende med to elektrificerede drivliner.

Indtil videre kan man kun få Qashqai med en 1,3 liters mildhybrid motor med enten 140 hk, tohjulstræk og manuelt gear eller 158 hk med to- eller firehjulstræk og automatear. I starten af næste år kommer en ny, unik drivline, som Nissan kalder E-Power. Her driver en elmotor hjulene, mens en benzinmotor som en slags generator under kørsel kan oplade ny strøm til elmotorens batteri.

Anhængervægten bliver op til 1800 kg.