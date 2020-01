Ny undersøgelse afslører: Det er billigst at køre elbil

Er biløkonomi vigtig for dig, når du køber bil, skal du tage at læse med her.

FDM har lavet et bilbudget for nye biler i 2020, som viser, hvad det koster at køre i en respektiv biltype, hvor alle relevante udgifter forbundet med bilejerskabet er regnet med. Samlet set er det en smule billigere at køre elbil end en tilsvarende benzin- eller dieselbil, viser FDMs store bilbudget 2020.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Ifølge FDMs beregninger koster det i gennemsnit 3,58 kroner pr. km at holde en elbil til 300.000 kroner kørende over fem år og 100.000 km. Det er noget billigere end for benzinbiler i samme prisklasse. Det er særligt udgifterne til strøm (brændstof) og ejerafgift, der er lavere for elbilerne, og som kan mærkes på det samlede løbende budget.

- Årets bilbudget er især interessant, hvis man overvejer at skifte til en el- eller plugin-hybridbil. Både fordi det giver et grundigt overblik over alle udgifterne ved at holde bil, men også fordi det afliver myten om, at det er dyrere at køre elbil, siger Søren W. Rasmussen, FDMs biltekniske redaktør, i pressemeddelelsen.

Her kan du se FDMs beregner for grønne biler i 2020. Grafik: FDM

Generelt billigere

For ejere af benzin- og dieselbiler er FDMs bilbudget for det kommende år også godt nyt.

Takket være lave renter og faldende priser på brændstof bliver det en anelse billigere at være bilejer i 2020 sammenlignet med året før. Konkret falder udgifterne to til fire procent svarende til op til 4500 kroner. Største besparelse har de dyreste biler.

Så meget koster det ifølge FDM at køre nye biler pr. km. I skemaet kan man aflæse, at en benzin- eller dieselbil til 275.000 koster 4,13 per km., mens en bil med en nypris på 350.000 kroner koster 4,88 per km. Og dermed er de fossile biler dyrere end både el- og hybridbiler i ca. samme prisklasse. Grafik: FDM

Sammenligner man en elbil direkte med en plugin-hybrid til samme pris, er elbilen billigst at holde kørende, men forskellen er ikke stor. Blandt andet fordi at efterspørgslen på de populære plugin-hybrider betyder, at værditabet endnu er en smule mindre end på elbiler. Det kan dog ændre sig de kommende år.

Om elbiler også de kommende år vil være billigere end benzin- og dieselbiler er uvist og afhænger helt af, om de vil blive pålagt afgifter, og hvor højde disse bliver.

- Fra politisk side ønsker man, at flere skal vælge elbiler til for at fremme den grønne omstilling. Som vores bilbudget viser, kan det økonomisk også være en god idé. Det kan dog hurtigt ændre sig. Allerede fra næste år står afgifterne til at stige markant, og i 2022 udløber elbilernes delvise fritagelse fra elafgiften. Begge dele vil gøre det meget dyrere at køre elbil. Derfor efterlyser FDM en langsigtet løsning på afgiftsspørgsmålet, hvis ikke salget af elbiler skal gå i stå, siger Søren W. Rasmussen.

