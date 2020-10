Ny undersøgelse fastslår: Elbiler er billigere at køre i

Er det overhovedet billigere at køre og eje en elbil sammenlignet med tilsvarende benzin- og dieselbiler? Ja, fastslår en ny amerikanske undersøgelse foretaget af Consumer Reports.

I undersøgelsen har Consumer Reports undersøgt, om den typiske højere indkøbspris på elbiler opvejes af billigere driftsomkostninger, og her er konklusionen, at elbiler - særligt de billigere af slagsen - i totalomkostninger ender med at være billigere end tilsvarende benzin- og dieselbiler.

Med i totalomkostningerne er indkøbsprisen på bilen, udgifter til brændstof eller strøm og vedligeholdelse, og undersøgelsen viser, at man for eksempel set over bilernes levetid kan spare 17.000 dollars, svarende til cirka 107.000 kr., på at anskaffe sig en Tesla Model 3 sammenlignet med en BMW 330i eller en Audi A4.

- Uanset hvordan man ser på det, kan den massive potentielle besparelse set over bilernes levetid ved elbiler være en 'game-changer' for forbrugerne, siger Chris Harto, som er analytiker for transport og energi ved Consumer Reports, i en pressemeddelelse.

- Når batteripriser og -teknologi forbedres, falder priserne, og mere attraktive modeller rammer markedet, og deraf bliver det kun bedre, siger han.

I udregningen foretager elbilejeren det meste af opladningen i hjemmet og kan derved spare mellem 800 og 1000 dollars årligt på brændstofudgifter sammenlignet med udgifterne til en tilsvarende benzin- eller dieselbil.

Desuden sparer elbilejere cirka 4600 dollars på vedligeholdelse over hele bilens levetid, mens nyere elbiler holder prisen lige så godt eller bedre end benzin- og dieselbiler.

En smule billigere

Undersøgelsen er baseret på amerikanske priser og forhold og kan derfor ikke direkte overføres til danske forhold, men den bakkes op af de undersøgelser, som bilejerorganisationen FDM tidligere har foretaget.

Hvert år udarbejder FDM nemlig deres såkaldte bilbudget, og i 2020-udgaven står det klart, at det samlet set er en smule billigere at køre elbil sammenlignet med en tilsvarende benzin- eller dieselbil.

Ifølge FDMs beregninger koster det i gennemsnit 3,58 kroner pr. km at holde en elbil til 300.000 kroner kørende over fem år og 100.000 km. Det er noget billigere end for benzinbiler i samme prisklasse. Det er særligt udgifterne til strøm (brændstof) og ejerafgift, der er lavere for elbilerne, og som kan mærkes på det samlede løbende budget.

Til sammenligning koster det ifølge FDM 4,13 kr. per km. at køre i en benzin- eller dieselbil til 275.000, mens en bil med en nypris på 350.000 kroner koster 4,88 per km.