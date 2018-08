Ny undersøgelse: Fri hastighed på tyske motorveje koster liv

Tyskland betaler en høj pris for at have motorveje uden fartgrænser, hvis man skal tro østrigsk undersøgelse

’Freie Fahrt für freie Bürger’, lyder et gammelt udtryk i Tyskland.

Autobahn er for mange tyskere et frihedssymbol. Eller det plejede det i hvert fald at være, for nu om dage gælder den frie hastighed kun på omkring halvdelen af de tyske motorvejsstrækninger, ligesom den tyske Rigsdag har besluttet, at der fra 2019 skal betales motorvejsafgift.

En østrigsk undersøgelse gnider nu ekstra salt i såret på frihedselskende og fartglade tyskere, der kæmper for at bevare motorvejene, som de er.

Undersøgelsen viser nemlig, at der er 35 procent større risiko for at omkomme i en bilulykke, hvis man kører på motorvej i Tyskland sammenlignet med i Østrig, hvor hastighedsgrænsen på motorveje ligesom i Danmark er 130 km/t.

Endnu større forskel i ulykker

Undersøgelsen er foretaget af Verkehrsclub Österreich (VCÖ), en interesseorganisation, der arbejder for bedre forhold inden for transport. I undersøgelsen sammenlignes antallet af ulykker pr. 1.000 kilometer motorvej i de to lande over en treårig periode.

Også hvad angår ulykker og personskader er antallet betydeligt højere i Tyskland, viser undersøgelsen, som VCÖ beskriver i en pressemeddelelse.

I 2017 fandt 1065 bilulykker sted pr. 1000 kilometer motorvej i Østrig, mens det tilsvarende tal for Tyskland var 1610 ulykker. Det er en forskel på 51 procent.

Størst er forskellen, når man sammenligner antallet af tilskadekomne pr. 1000 kilometer motorvej i de to lande. Her viser statistikken 2592 for Tyskland og 1573 for Østrig – en forskel på hele 65 procent.

Se også: Slut med trafikskilte langs vejene: Her vil man trække dem ind i bilen

Synderen er den frie hastighed

I pressemeddelelsen gør østrigerne det klart, at årsagen til diskrepansen mellem de to lande med al sandsynlighed skal findes i det faktum, at halvdelen af det 12.996 kilometer lange tyske motorvejsnet er uden fartgrænser.

- Tysklands ulykkesbalance kunne være betydeligt bedre, hvis der på hele motorvejsnettet var en hastighedsgrænse på 130 km/t., lyder det.

De østrigske motorveje måler 2208 kilometer.

Se også: Vild ungkarlehybel: Racerkører hænger sjælden superbil på væggen