Nybilsalget blev hårdt ramt: - Vi er meget bekymrede

2020 blev et kriseår for bilproducenterne i Europa

Herhjemme lå salget af nye biler i fjor 12,2 procent under nybilsalget for 2019, men selvom det er et stort fald, slap vi billigere end mange andre europæiske lande.

Salget af nye biler faldt således gennemsnitligt med 23,7 procent i EU-landene i 2020. Faktisk blev der i året, hvor coronapandemien gjorde sit indtog i Europa, solgt tre millioner færre nye biler end året før. Det viser nye tal fra ACEA (European Manufacturers Association), sammenslutningen af bilproducenter i Europa. Det skriver Autobranchen Danmark i en pressemeddelelse.

Sydeuropa hårdt ramt

Størst fald var der i Spanien med 32,3 procent. Dernæst Italien med 27,9 procent og Frankrig med 25,5 procent. Selv et stort marked som det tyske så et fald på 19,1 procent.

- Bilsalget er presset i hele Europa, og vi hører fra rigtigt mange forhandlere, at problemerne med afgifterne samtidig med nedlukningen, gør tingene meget, meget vanskelige i denne tid. Rigtig mange små- og mellemstore forretninger står og mangler vigtig likviditet. Vi er meget bekymret for de kommende måneder, hvis der ikke kan komme gang i bilsalget snart, siger Gitte Seeberg, adm. direktør i Autobranchen Danmark, i pressemeddelelsen.

Selvom ganske mange bilforhandlere hen over sommeren og efteråret fik indhentet sidste forårs sløje salg, så giver de første uger af 2021 ifølge Autobranchen Danmark ikke indtryk af, at bilsalget flyver igen.

- Salgslokalerne er tvangslukket, og dermed er prøvekørsler og fremvisninger udfordrende for tiden, siger Gitte Seeberg.

