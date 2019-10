Nye autostole redder børns liv i trafikken

Langt færre børn i alderen 0-10 år bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken i dag i forhold til for blot 30 år siden, og det skyldes især autostolen. Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Siden det i 1995 blev lovpligtigt at fastspænde børn i ’egnet udstyr’, er antallet af børn, der enten bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i biler, faldet markant.

Hvor 97 børn i alderen 0-10 år i 1990 enten blev dræbt eller kom alvorligt til skade i en bilulykke, viser tal fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik, at 12 børn i alderen 0-10 år i 2018 kom alvorligt til skade i bilulykker, mens tre blev dræbt.

- Det er en meget glædelig udvikling, som især skyldes, at biler og autostole er blevet meget mere sikre. Lige så vigtigt er det, at forældre er blevet langt mere bevidste om, at deres børn skal sidde korrekt spændt fast i autostole. Der er ingen tvivl om, at det gør den største forskel på, hvor sikkert børn sidder i bilen, siger Søren W. Rasmussen bilteknisk redaktør i FDM, i pressemeddelelsen.

Vælg den rigtige autostol Sådan vælger du den rigtige autostol

- Stolen skal passe til barnets størrelse (alder, vægt, højde) - Stolen skal passe til bilen. Prøv stolen i bilen inden køb - FDM anbefaler kun autostole, der har fået mindst fire stjerner i FDMs autostole-test - Køb autostolen et sted, hvor man kan få den nødvendige rådgivning og instruktion - Autostole og selepuder skal være godkendt med ECE 44-03, ECE 44-04 eller ECE R-129 - Børn under 135 cm skal være spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, der passer til deres vægt og højde - Det koster et klip i kørekortet, hvis ikke barnet er spændt fast i godkendt autostol eller selepude, der passer til barnet Kilde: FDM

Bedre autostole

FDM laver i samarbejde med en række europæiske bilklubber test af autostole, og i årets anden autostoletest står det også klart, at stolene bliver bedre og bedre.

Af testens 20 stole får de 11 bedømmelsen ’anbefalelsesværdig’. Fire autostole dumper dog på for store mængder af skadelige stoffer som flammehæmmere og det kræftfremkaldende stof naftalin.

- Selvom langt de fleste autostole klarer testen godt, er der stadig er forskel på dem. Skal man købe autostol, er det derfor en god idé at sætte sig ind i, hvordan de forskellige stole klarer sig i test, siger Søren W. Rasmussen.

- Det afgørende er, at stolen passer til barnet og er monteret korrekt i bilen, inden barnet spændes fast. Som både vores test og ulykkesstatistikken understreger, må man aldrig gå på kompromis med sikkerheden, siger han.

