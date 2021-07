Nye biler udleder mindre CO2

Ifølge nye tal fra European Environment Agency (EEA) udleder nye personbiler solgt i EU-landene, Island, Norge og Storbritannien i 2020 gennemsnitligt 107,8 gram CO2 pr. kilometer. Det er 14,5 gram, svarende til 12 procent, lavere end gennemsnittet i 2019 og repræsenterer desuden det første fald i den gennemsnitlige CO2-udledning fra nye biler siden år 2016.

Det oplyser EEA i en pressemeddelelse, hvori organisationen betegner reduktionen som 'kraftig'.

Årsagen til faldet er blandt andet, at antallet af nye elbiler steg fra at ligge på 3,5 procent af det samlede bilsalg i 2019 til at ligge på 11 procent i 2020.

For nye varebiler steg den gennemsnitlige udledning pr. kilometer fra 2019 til 2020 med 1,5 procent.

EU-regler siger, at nye personbiler gennemsnitligt må udlede 95 gram CO2 pr. kilometer, og hvis ikke bilproducenterne holder sig under grænserne, venter der store bøder.

EEA oplyser, at Europa-Kommissionen vil bekræfte, om de enkelte bilproducenter har opfyldt målet.

Et vendepunkt

Herhjemme blev der i 2020 indregistreret 14.234 nye elbiler, hvilket var en stigning på 157,7 procent i forhold til året før.

Den kraftige stigning i antallet af solgte elbiler fik De Danske Bilimportører til at betegne 2020 som 'et vendepunkt' for salget af grønne biler.

Foruden de rene elbiler blev der i 2020 indregistreret over 18.000 nye plug-in hybrider, som ligesom elbiler også kan køre udelukkende på strøm.