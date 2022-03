Nye biler viser imponerende sikkerhed

Når bilproducenterne vil og gør sig umage for at bygge sikre biler, så kan de også. Det viser årets første test af nye bilers sikkerhed fra Euro NCAP. Her får seks af bilerne de maksimale fem stjerner, mens en syvende bilmodel må tage til takke med fire stjerner.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Den nye test giver blandt andet genoprejsning til Renault, der sidste år fik hårde ord med på vejen af FDM, efter elbilen Renault Zoe fik nul stjerner.

Her blev resultatet af FDM betegnet som 'det ringeste resultat i Euro NCAP-test i flere år,' og faktisk endte bilejerorganisationen med direkte at fraråde køb af Zoe-modellen.

Til gengæld er der ikke en finger at sætte på Renaults nye elbil, Megane E-Tech, som scorer topkarakter med fem stjerner.

- Renault Megane E-Tech er en spændende ny elbil, der også var med i opløbet om at blive Car of the Year 2022. Hvad angår sikkerheden, er der ikke noget at komme efter. Resultatet understreger, at Renault sagtens kan bygge sikre biler, siger Søren W. Rasmussen, som er FDMs repræsentant i Euro NCAP-samarbejdet.

Sådan klarede de sig

Hos Volkswagen klarer både den nye VW Polo, der er en populær bil på de danske veje, og dens nye søsterbil VW Taigo sig til en topkarakter, hvor de blandt andet imponerer med høj kollisionssikkerhed og høj sikkerhed for de mindste passagerer.

BMW 2-Serie Coupé er den eneste model i testen, der samlet set får fire stjerner, og det skyldes, at en mindre god nødbremse og vognbaneassistent trækker ned.

BMW 2-Serie Coupé: Fire Euro NCAP-stjerner

Ford Tourneo Connect: Fem Euro NCAP-stjerner (2021)

Lexus NX: Fem Euro NCAP-stjerner

Renault Megane E-Tech: Fem Euro NCAP-stjerner

VW ID.5: Fem Euro NCAP-stjerner (identisk med VW ID.4 – 2021)

VW Polo: Fem Euro NCAP-stjerner

VW Taigo: Fem Euro NCAP-stjerner