Nye bøder får lastbilchauffører til at rette ind

Reglerne for langtidsparkering virker. Det fastslår Vejdirektoratet, som har undersøgt effekterne af at indføre tidsbegrænset parkering på 25 timer for lastbiler på danske motorvejsrastepladser

Siden 1. juli 2018 har det været forbudt for lastbiler at være parkeret på en dansk motorvejsrasteplads i mere end 25 timer. En ny undersøgelse fra Vejdirektoratet viser, at parkeringsreglen virker, for antallet, der holder langtidsparkeret, er nemlig blevet reduceret.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er meget positivt, at den tidsbegrænsede parkering på 25 timer på motorvejsrastepladser ifølge Vejdirektoratet virker efter hensigten - nemlig ved at reducere omfanget af meget lange parkeringsophold, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

- Ingen lastbilchauffør er tjent med at opholde sig på vores motorvejsrastepladser i længere tid, da de simpelthen ikke er bygget til det formål. Derfor er jeg glad for, at vores rastepladser ikke længere bliver anvendt til det formål i så vid udstrækning som tidligere, siger han.

Størst effekt i weekender

Vejdirektoratets undersøgelse viser, at den nye regel især har haft positive effekter i weekender, hvor lastbilerne traditionelt har været parkeret i længere tid af gangen. Antallet af lastbiler, der langtidsparkerer, er faldet, og færre rastepladser er overbelastede.

Undersøgelsen viser også, at ni ud af ti af de lastbiler, der parkerer i weekenden, er udenlandske. Desuden viser en opgørelse fra Færdselsstyrelsen, at 98 procent af de parkeringsafgifter, der blev udstedt i årets første ti måneder for overtrædelse af 25 timers reglen, er udstedt til lastbiler på udenlandske nummerplader.

Ifølge resultaterne er lastbilerne kun i begrænset omfang parkeret i mere end 25 timer i hverdagene, og at der på cirka 2/3 af motorvejsrastepladserne er kapacitetsudfordringer i større eller mindre omfang.

- Det er helt naturligt, at lastbilchauffører i løbet af deres arbejdsdag skal holde pauser eller endda tage en enkelt overnatning til næste morgen på en rasteplads. Men det er transportbranchens ansvar at sikre, at lastbilerne har et sted at langtidsparkere, hvor chaufførerne under ordentlige forhold kan tage deres længerevarende hvil i ro og fred, som de er forpligtet til efter køre- og hviletidsreglerne. Derfor ser jeg frem til, at branchen selv melder sig på banen med initiativer og mulige løsninger, der kan hjælpe chaufførerne og aflaste de trængte rastepladser, siger Benny Engelbrecht.

Europa-Kommissionen har offentliggjort en ny ansøgningsrunde til EU-støttemidler til infrastrukturprojekter, hvor der er øremærket cirka 150 millioner kroner til parkeringsfaciliteter.

Det betyder, at private aktører kan ansøge om økonomisk støtte til parkeringspladser- og faciliteter til langtidsparkering, hvor lastbiler og chauffører har mulighed for at overnatte under trygge og ordentlige forhold.

Chaufførerne skal af med 2040 kroner, hvis de parkerer ulovligt.

