Nye detaljer afsløret: Sådan bliver Skodas nye elbil

Danskerne er ret vilde med Skoda. I 2019 kom der 15.067 nye Skodaer ud på de danske veje, og i 2018 var det 12.931. Nu løfter det populære danskermærke nye informationer om mærkets kommende 100 procent eldrevne SUV, som kommer til at hedde Enyaq IV.

Modellen kommer med batterier i tre størrelser, baghjulstræk eller firehjulstræk, rækkevidder på op til 500 km og et bagagerum, som rummer 585 liter. Den stærkeste variant kan trække 1200 kg. på krogen.

Den billigste variant bliver en Enyaq IV 50, som får et batteri på 55 kWh, en elmotor på 109 kW (148 hk) og en rækkevidde på op til 340 km. Vil man have længere rækkevidde, kan man vælge en Enyaq IV 60, hvis batteri er på 62 kWh. Her er elmotoren vokset til 132 kW (179 hk), og samlet set er rækkevidden 390 km. Den længste rækkevidde får man med Enyaq IV 80. Den har et batteri på 82 kWh, en elmotor på 155 kW (211 hk) og en rækkevidde på op til 500 km.

På alle tre varianter er elmotoren placeret på bagakslen, men vil man gerne have firehjulstræk, er det muligt i to forskellige udgaver med en ekstra elmotor ved forakslen, nemlig Enyaq IV 80X med i alt 195 kWh (265 hk) og Enyaq IV RS med i alt 225 kWh (306 hk).

Enyaq IV RS bliver den stærkeste serieproducerede Skoda nogensinde. 0-100 km/t er i den store SUV overstået på 6,2 sekunder, og topfarten er noget mere afdæmpede 180 km/t. Begge varianter med firehjulstræk har en rækkevidde på op til 460 km.

Ny platform

Elbilen kan lades med op til 125 kW på en hurtigladestation. Opladningen med en ladeboks med 11 kW tager et sted mellem seks til otte timer afhængig af batteristørrelsen for at lade batteriet fra 10 til 80 procent, mens en hurtigladestation klarer opgaven på 40 minutter.

Enyaq IV er Skodas første elbil, som er bygget på MEB-platformen, der er udviklet udelukkende til elbiler. Enyaq IV er 4648 mm lang, 1877 mm bred og 1618 mm høj, og akselafstanden er 2765 mm. Skoda lover, at det giver 'luksuriøse' pladsforhold i kabinen. I bagagerummet er der plads til 585 liter bagage.

Modellen skal bygges på fabrikken i Mladá Boleslav i Tjekkiet, hvor produktionen starter sidst på året. Der vil i anledning af Skodas 125-års jubilæum blive bygget en særlig Founders Edition med specielle features. Skoda Enyaq IV forventes at blive introduceret i Danmark i 2021.

De danske priser bliver offentliggjort senere, ligesom vi må vente med at se det endelige design på Skodas nye elektriske SUV.

