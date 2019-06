Nye kameraer skal fange biler, der larmer for meget

Lyden fra en brølende bilmotor kan være sød musik i ørerne på enhver bilentusiast.

Uheldigvis er det for de fleste mere sandsynligt, at tonerne stammer fra et hul i udstødningen end en tolvcylindret sportsvognsmotor. Og uanset hvilken årsag, larmen har, så kan den inden længe resultere i en bøde på en lang række strækninger i Storbritannien.

Det britiske transportministerium har nemlig besluttet at opstille et nyt måleinstrument flere steder i landet, der lytter efter larm.

Passerer man i en bil, der brøler mere end tilladt, vil måleinstrumentet sætte gang i samme procedure som en stærekasse: Et kamera sørger for billeddokumentationen, og det hele ender med et kedeligt girokort i postkassen.

Det skriver mediet Autocar.

Testes i syv måneder

De nye måleinstrumenter vil indtil videre blive opsat i en prøveperiode på syv måneder. Bliver projektet en succes, vil man herefter udbrede teknologien.

Ministeriet vil ikke ud med, hvor mange eller hvor, de første målere bliver placeret, men transportminister Chris Grayling håber, at teknologien kan sætte en effektiv dæmper på støjniveauet.

- Støjforurening gør livet elendigt for befolkningen i lokalsamfund over hele Storbritannien og har meget alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Det er derfor, jeg er fast besluttet på at slå ned på de bilister, der er en skamplet på vores veje, siger han i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Ny teknologi kan hjælpe os med at gøre vores byer mere fredfyldte, og jeg ser frem til at se, hvordan disse spændende nye kameraer kan hjælpe os med det.

Ifølge transportministeriet har det hidtil kun været muligt for myndighederne at håndhæve reglerne med subjektive vurderinger. Den nye teknologi tager ifølge ministeriet 'bilens klasse og hastighed med i vurderingen', når den måler, om støjgrænsen er blevet brudt.

