Nye krav: Mange biler vil stige i pris

Prisstigninger på alt fra 3000 kroner til 20.000 kroner for en ny bil.

Det er ifølge bilistorganisationen FDM, hvad mange danske bilkøbere kan se frem til efter 1. april, hvis ikke politikerne griber ind.

Fra 1. april skal registreringsafgiften nemlig tage udgangspunkt i den nye og mere retvisende WLTP-norm, der bruges til at beregne brændstofforbruget. Indtil nu har man brugt en norm kaldet NEDC, men den har længe været kritiseret for at give forbrugstal, der ligger langt fra virkeligheden.

Af samme grund vil forhandlerne i mange tilfælde skulle hænge nye skilte i forruden på deres salgsbiler. Både brændstofforbrug og prisen vil blive påvirket af WLTP-normen - og i hovedparten af tilfældene forventer branchen, at ændringen vil sende en ekstraregning til køberne.

Efterlyser politisk handling

TV2 har talt med Jan Lang, der er markedsanalytiker hos bilsalgssiden Bilbasen, og overfor mediet anslår han, at 80 procent af nye biler vil stige i pris. Hos de sidste 20 procent vil ændringen føre til en lavere pris.

- Som det ser ud lige nu, er der flere biler, der stiger end falder, og netto er der tale om en prisstigning, siger Jan Lang til TV2.

Det får både FDM og De Danske Bilimportører til at efterlyse politisk handling. Ifølge de to organisationer bør det ikke gøre det dyrere at købe bil, at det teoretiske brændstofforbrug nu er tættere på virkeligheden.

Det lader umiddelbart til, at et flertal i Folketinget deler den holdning. Allerede i sensommeren sidste år besluttede regeringen og Dansk Folkeparti at komme en eventuel prisstigning i forkøbet. Ifølge TV2 anslog man her, at brændstofforbruget ville stige med 21 procent i gennemsnit - og bilkøberne skulle så kompenseres derefter.

Ministeriet er på sagen

Hverken hos De Danske Bilimportører, FDM eller Bilbasen mener man imidlertid, at det er tilstrækkeligt. Branchen har derfor fremlagt sin bekymring for Skatteministeriet, og ifølge TV2 er man her gået i gang med at undersøge, om der er noget om snakken.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) slår dog fast overfor mediet, at WLTP-normen uanset hvad vil få nogle biler til at stige i pris og andre til at falde.

- Dem, der har svindlet mest med, hvor langt bilen kunne køre på literen, bliver straffet hårdest. Så et eller andet sted er det rimeligt nok, at de rammes lidt. Men hvis regnestykket viser, at der samlet skal betales mere i registreringsafgift, så kommer der et ændringsforslag, siger han til TV2.

Ifølge mediet forventer ministeriet at have færdiggjort sin undersøgelse indenfor et par uger.

