Nye regler: Strengere krav til p-skilte

Det koster for det meste penge.

Derudover kan det dog være svært at gætte sig til reglerne for parkering på de fremmede pladser, hvor man fra tid til anden stiller kareten. Af samme grund skal de private parkeringsselskaber opsætte skilte, der redegør for betingelserne, men de kræver sommetider en smule tålmodighed at finde.

Sådan bliver det imidlertid ikke ved med at være. 15. marts træder en ny regel i kraft, der betyder, at man som bilist skal kunne få øje på parkeringsselskabets skilte, uanset hvor man parkerer på den private p-plads.

Overholder selskabet ikke reglen, vil det i fremtiden ikke kunne udskrive parkeringsafgifter. Det skriver FDM.

Bilistorganisationen understreger dog i samme åndedræt, at man som bilist stadig er nødt til at orientere sig lidt ekstra, hvis man eksempelvis parkerer bag en betonsøjle eller bygning.

Den nye regel er den sidste brik i en større opdatering af reglerne for skiltning, som er blevet gradvist indfaset de seneste år.

Stadig et problem

Ifølge FDM har det nye regelsæt blandt andet ført til, at man nu bliver mødt af et sort skilt med et hvidt 'P', hver gang man kører ind på en privat parkeringsplads.

Dertil kommer, at reglerne for parkering skal fremgå enten på en undertavle sammen med P-skiltet eller på et selvstændigt skilt på pladsen. Trods ændringerne kan det dog stadig være et problem for nogle bilister at finde reglerne, påpeger juridisk konsulent hos FDM, Dennis Lange.

- Vi forventer naturligvis, at de private selskaber har fået sat skiltene op, så bilisterne ikke kan være i tvivl om reglerne på området. Det har tidligere været et stort problem for mange bilister - og er indimellem stadig, siger Dennis Lange til FDM.dk.

Hvis man som bilist bryder reglerne for parkering, er man i sagens natur i overhængende fare for at få en lille gul seddel i forruden. Af samme grund hilser Dennis Lange det nye regelsæt velkommen.

- Jo tydeligere reglerne bliver skiltet, desto nemmere er det for bilisterne at vide, hvad de skal rette sig efter. Det betyder potentielt færre misforståelser og p-afgifter til folk, der parkerer på private pladser, siger han til FDM.dk.

