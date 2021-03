Nye skilte i hele landet: Men får de den modsatte effekt?

Snart vil du blive mødt af en række nye skilte, når du kører forbi en af landets mere end 2000 tankstationer. Et nyt EU-direktiv gør nemlig, at tankstationer foruden at skilte med prisen på benzin og diesel også skal skilte med, hvad det vil koste at køre 100 kilometer i en standardbil drevet af henholdsvis benzin, diesel, el, naturgas og brint.

Formålet med de nye skilte er, at det skal være lettere for forbrugerne at se fordelene ved grønne biler. Men hos brancheorganisationen Drivkraft Danmark tror de, at skiltene vil få den modsatte effekt.

Det skriver Finans.dk på baggrund af en artikel fra Drivkraft Danmark.

Ifølge Allan Skytte Christensen, som er analysechef ved Drivkraft Danmark, vil skiltningen under danske forhold blive så misvisende, at 'det kan få forbrugeren til at købe en dieselbil frem for eksempelvis en elbil, næste gang bilen skal skiftes ud', lyder det.

Mangler udgifter

I beregningen er der for eksempel ikke taget højde for, at man i Danmark som ejer af en dieselbil betaler en såkaldt udligningsafgift. Ved en dieselbil med en brændstoføkonomi på 20 km/l skal man ifølge Finans.dk betale 2800 kr. om året i udligningsafgift, og da den omkostning ikke er regnet med, fremstår dieselbiler på de nye skilte billigere, end de i virkeligheden er.

Hos Drivkraft Danmark opfordrer Allan Skytte Christiansen derfor til, at beregningerne, som ligger til grund for priserne på de nye skilte, foretages på baggrund af alle bilomkostningerne for de forskellige biltyper - den såkaldte TCO-beregning (Total Cost of Ownership).

