Nyt forsøg: Data fra din GPS skal give færre røde lys

I Vallensbæk vil man tage nye midler i brug for at skabe 'grønne bølger' i trafikken

Lysreguleringer kan have vidt forskellige temperamenter. Mens nogle giver dig god tid til at passere, nås det grønne lys andre steder kun med et ekstra tryk på speederen. Og i enkelte kryds kan man lige så godt opgive at nå over.

Det kan indimellem være svært at gennemskue logikken bag lysreguleringen, og et nyt forsøg skal nu teste, om det kan gøres bedre med 'big data'.

Mere konkret vil man i projektet Den Regionale Datahub indsamle GPS-data fra biler på Vallensbæk Torvevej og derved forsøge at lave bedre trafikafvikling.

Mindre forurening

I alt 20 kommuner deltager i Den Regionale Datahub, som organisationen Gate 21 står bag. Forsøget på Vallensbæk Torvevej er bare ét af kapitlerne i den serie af test, som projektet arbejder på.

Det overordnede mål er at bruge den stigende mængde data, som vi producerer med vores smartphones, biler og computere, til at løse nogle af de ufordringer, som deltagerkommunerne slås med.

I Vallensbæk er håbet, at den nye type trafikregulering kan skabe mindre kø og dermed også mere forurening langs vejen.

Det er dog ikke, fordi man før har indstillet lysreguleringerne i blinde. Normalt bruger man fysiske måleinstrumenter til at holde øje med trafikken i hvert kryds, men på borgmesterkontoret i Vallensbæk håber Henrik Rasmussen (C), at den nye 'big data'-løsning kan gøre det bedre.

- Jeg er glad for at Vallensbæk Kommune i samarbejde med Gate 21 udnytter den nyeste teknologi til at skabe bedre flow i trafikken, så det kan gøre en positiv forskel i vores borgeres hverdag, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Holder ikke øje med alle

Den nye målemetode har den ulempe, at man modsat de fysiske trafiktællere ikke kan holde øje med alle biler på vejen. Nogle er ganske simpelt for gamle, påpeger Dennis Bjørn-Pedersen fra virksomheden Technolution, der har udviklet systemet.

- Med GPS-data, får vi kun data fra de biler, som understøtter det. Derfor vil man ikke kunne bruge det til nøjagtig trafiktælling. Men man vil få nok information til at kunne styre trafikken på en intelligent og hensigtsmæssig måde, siger han i pressemeddelelsen.

Forsøget på Vallensbæk Torvevej vil løbe over de kommende uger.

