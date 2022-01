Nyt liv til populær familiebil

En høj crossover med fornuftige pladsforhold og et Volkswagen-logo i front er et koncept, der har tiltalt danskerne i høj grad. Siden VW i 2017 sendte modellen T-Roc på markedet i 2017, har crossoveren etableret sig som en af de mest populære crossovere på markedet.

Nu er det imidlertid blevet tid til, at T-Roc skal have et større ansigtsløft.

De største nyheder tæller et opdateret design, et mere digitalt interiør med højere kvalitet og mere standardudstyr i pakken.

Hvad det ydre udtryk angår, har fronten fået en ny forkofanger, kølergrill og forlygter, der nu kan fås med matrix-funktion.

Volkswagen understreger dog selv, at de største ændringer på den kommende faceliftede T-Roc skal findes, når man sætter sig ind bag rattet.

Her er instrumentbordet nemlig nydesignet og har desuden fået et kvalitetsløft i materialevalgene, mens instrumenteringen er blevet helt digital.

Desuden kommer modellen med VW's MIB3-infotainmentsystem, der åbner for at benytte online funktioner.

I bag er de visuelle ændringer begrænsede. Foto: Volkswagen

De største ændringer finder man herinde med et nydesignet instrumentbord. Foto: Volkswagen

På motorfronten kan man i T-Roc vælge mellem tre TSI-benzinmotorer og to TDI-dieselmotorer.

Den billigste T-Roc kan fås til en pris fra 299.995 kroner, og til det får man en 1,0 TSI-motor med laveste udstyrstrin, kaldet Life.

Motoren yder her 110 hk og er tilkoblet en seks-trins manuel gearkasse.

Topvarianten bliver T-Roc R-Line til en pris fra 394.995 kroner. Motoren er her en 1,5-liters TSI-motor med 150 hk og syv-trins DSG-gear.

Den nye T-Roc kan bestilles nu og forventes introduceret i Danmark i starten af april.