Nyt lovforslag skal gøre livet som elbilejer lettere

Med et nyt lovforslag vil transportminister Benny Engelbrecht (S) gøre det lettere for ejere af elbiler at få ladet bilen op.

Derfor fremsætter transportministeren i det nye folketingsår et lovforslag, der skal fastsætte rammerne for etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Konkret siger lovforslaget blandt andet, at operatører af ladestandere skal forpligtes til at give adgang for roamingtjenester, når ladepladsen er placeret på offentlige arealer, eller når en ladeplads er etableret med tilskud fra det offentlige. Målet er, at brugere af elbiler vil få bedre adgang til et samlet netværk af ladepladser, hvor opladningen kan gennemføres til rimelige priser.

- Lovforslaget vil give elbilejere bedre mulighed for at lade op hos de operatører af ladestandere, hvor ejeren af elbilen ikke selv har abonnement, siger Benny Engelbrecht.

I lovforslaget lægges der også op til, at kommuner og regioner skal kunne tildele private virksomheder ret til at opstille ladestandere på ladepladser på offentlige arealer f.eks. i form af kantstensopladning.

Lovforslaget forventes formelt fremsat i den første uge af det nye folketingsår. Det er ambitionen, at lovgivningen kan træde i kraft 1. januar 2022.

Flere opladelige biler

Behovet for lademuligheder vil kun vokse fremover. Biler, der kan lades op via et stik, er nemlig voldsomt populære blandt de danske bilkøbere. I det første halvår af 2021 er der blevet solgt 25.854 nye opladelige biler i Danmark.

Det svarer til, at 26,8 procent af alle nye biler kan oplades med strøm fra en ladestander.