Nyt spor på travl motorvej åbnet

Har du kørt på den fynske motorvej vest for Odense for nyligt, ved du, at et stort vejarbejde er i gang på strækningen.

Nu er en del af arbejdet med at udbygge motorvejen fra fire til seks spor dog afsluttet, og i alt 12 kilometer sekssporet motorvej mellem Odense V og Gribsvad åbnede onsdag morgen 16. december til trafikanterne på den tætbefærdede strækning.

Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

- Vi er glade for at nå i mål til tiden og kunne åbne op i seks spor og med 110 km/t. til glæde for de mange daglige trafikanter på strækningen, siger Robin Højen Madsen, projektchef i Vejdirektoratet.

Selvom det er gode nyheder, at en del af strækningen nu er udbygget til i alt seks motorvejsspor, så er den sidste finish ikke helt på plads endnu.

I sommeren 2021 kommer der nemlig klimavenlig asfalt på strækningen.

- Den opmærksomme trafikant vil bemærke, at belægningen ikke er helt jævn. Det sidste slidlag kommer på i forsommeren 2021. Det er ikke optimalt at udlægge asfalt i vinterhalvåret, så den afsluttende opgave venter vi med til temperaturen er højere, siger Robin Højen Madsen.

Her er det slut

Udover et ekstra spor i hver retning er der kommet en ny bro, tre faunapassager og to tilslutningsanlæg er ombygget.

Åbningen markerer afslutningen på første etape af det arbejde, der blev indledt i foråret 2019, da daværende transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen tog første spadestik på udbygningen af Fynske Motorvej.

På Vestfyn mangler strækningen mellem Nørre Aaby og Gribsvad at blive udbygget, før der er seks spor hele vejen mellem Middelfart og Odense V.

Det projekt er så småt gået i gang, og selve udbygningen af motorvejen går i gang i foråret 2021 og forventes afsluttet med udgangen af 2022.

