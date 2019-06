Nyt taxaselskab rider kun på strøm

Engang udledte hyrevogne kun hestepærer på deres rute gennem de københavnske gader.

I dag slipper de færreste af byens taxakunder så let på klimaregnskabet, men nu vil et nyt taxaselskab sætte skub i udviklingen mod forureningsfrie taxaer. Og bare rolig - situationen er endnu ikke så kritisk, at droschens comeback er i sigte.

I stedet vil selskabet, der er døbt Viggo, udelukkende køre taxakørsel i elbiler. Målet er at sende 50 til 75 elektriske taxaer ud på vejene i løbet af i år. De kommer dog ikke til at ligne helt almindelige hyrevogne. Viggo har nemlig ladet sig inspirere af Uber, så bilerne er ikke ejet af Viggo, ligesom selskabet heller ikke har ansat chaufførerne.

Det skriver EnergiWatch, der citerer Børsen.

Tesla-direktør står bag

Ulig Uber har Viggo tænkt sig at overholde den nye taxalov fra 2018. Og håbet er ifølge medierne, at man allerede i slutningen af 2020 har mellem 200 og 300 Viggo-vogne på de københavnske veje.

Det er et mål, de største danske virksomheder skal være med til at fuldføre, fortæller medstifter Peter Bardenfleth-Hansen.

- Vi satser stort på, at virksomheder som Mærsk, Novo, Coloplast og Chr. Hansen vil bruge os som en del af deres ønske om at være grønne. Alt andet ville lyde hult, når der nu er et produkt på hylden - og især hvis det er billigere, siger han til Børsen.

Navnet Peter Bardenfleth-Hansen klinger muligvis bekendt, for manden bag er udviklingsdirektør hos elbilproducenten Tesla. Ifølge EnergiWatch har han stiftet Viggo sammen med Philip Mourier fra VW-importøren Semler og virksomheden Nurt Agency.

Se også: FDM fraråder to ud af tre bilhandler: - Det er nedslående

Flere forureningsfrie taxaer

Børsen har luftet nyheden om det nye selskab for de etablerede konkurrenter, men her er der ikke meget tiltro til Viggos potentiale. Det skyldes ikke mindst, at man flere steder selv er i gang med at omstille sig til forureningsfri taxakørsel.

I begyndelsen af maj føjede tjenesten Drivr eksempelvis otte Toyota Mirai brintbiler til sin vognpark, og hos Dantaxi har man i øjeblikket 20 elektriske taxaer på vejene.

Også politikerne presser på for at få flere forureningsfrie taxaer. 2. maj vedtog et enigt Folketing, at 50 ud af de 125 taxalicenser, der hvert kvartal udstedes, skal gives til el- og brintbiler.

Se også: Efter heftige dagbøder: Antallet af uforsikrede køretøjer styrtdykker