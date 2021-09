Nyt våben skal få bilister ned i fart

Nu skal det undersøges, om bilister bliver bedre til at overholde fartgrænsen

Kan en diskret påmindelse om hastighedsgrænsen få trafikanter til at sænke farten? Det skal Vejdirektoratet nu undersøge.

I efteråret 2020 tog Vejdirektoratet en ny metode i brug for at få flere trafikanter til at overholde den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t. på landeveje.

Konkret påklistrede de et lille fartmærke på kantpælene på seks udvalgte landeveje i Midt- og Vestjylland for at minde trafikanterne om hastighedsgrænsen.

Nu oplyser Vejdirektoratet, at forsøget fortsætter dette efterår, hvor det desuden skal undersøges, om trafikanterne bliver bedre til at holde hastigheden, hvis de hele tiden bliver mindet om den.

- Vi har jo mange ulykker, der skyldes for høj fart og uopmærksomhed - ikke mindst på landevejene. Derfor vil vi gerne teste, om trafikanterne sænker farten, hvis de hele tiden bliver mindet om hastighedsgrænsen på 80 km/t., siger Niels Skjøde Agerholm, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Kan blive permanent

De særlige kantpæle er placeret på seks forskellige vejstrækninger i Midt- og Vestjylland, hvor der gennemsnitligt bliver kørt hurtigere end de lovlige 80 km/t.

Fartmærkerne på kantpælene er udstyret med reflekser og udformet med det sorte tal, der minder om almindelige, runde fartskilte. De er placeret på hver eller hver anden kantpæl i højre side af vejen.

I løbet af efteråret vil Vejdirektoratet afslutte forsøget, og herefter skal de evaluere og vurdere, om det vil have en gavnlig effekt at bruge de særlige markeringer permanent på kantpælene.