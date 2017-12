Ønskenummerpladen '25 0' har kostet 4,3 millioner: Kan du gætte bilen?

I England har nogen betalt en millionsum for at få en bestemt nummerplade på sin bil

Personlige nummerplader - eller såkaldte ønskenummerplader - er ikke noget særsyn i Danmark.

Nogle bruger det som en måde et gøre bilen speciel, mens andre bruger det som en måde at promovere eksempelvis et firmanavn.

I England har man også ønskenummerplader, men hvor en personlig nummerplade i Danmark i udgangspunktet koster omkring 10.000 kroner, er det helt andre priser, man kan risikere at skulle betale i England, hvis man vil købe rettigheden til en bestemt ønskernummerplade af en anden.

Det fortæller Autocar.co.uk, der har lavet en liste over de 10 dyreste ønskenummerplader.

Dyreste nummerplade af dem alle er den med teksten '25 0'.

Måske kan bilkyndige så regne ud, at nummerpladen hører hjemme på en Ferrari 250 - helt præcist en Ferrari 250 GTO.

I forvejen er en Ferrari 250 GTO den dyreste bil, der nogensinde er solgt på en auktion, så derfor er det heller ikke specielt overraskende, at nogen gerne vil betale mange penge for at få en nummerplade med teksten '25 0' til bilen.

Prisen for nummerpladen er ifølge Autocar hele 518.000 pund, hvilket svarer til 4,3 millioner danske kroner.

Ønskenummerplader i Danmark

I Danmark skal man bestille sin ønskenummerplade hos Skat.

Prisen for et sæt er 9180 kroner, og prisen dækker retten i en 8-årig periode. De 8000 kroner går til selve rettigheden til ønskenummerpladen, mens de resterende 1180 kroner er normalprisen for et sæt nummerplader.

En forlængelse for en ny 8-årig periode koster 8000 kroner.

Krav til tekst:

- Der skal være mindst to og højst syv danske tal eller bogstaver

- Du kan ikke få en kombination af tal og bogstaver, der allerede bliver brugt

- Der må ikke være 2 bogstaver og efterfølgende kun tal

- Du kan ikke få en kombination, som kan virke stødende. Skat vurderer, om du kan få den kombination, du ønsker

De dyreste nummerplader - top 5 '25 0' - 4,35 millioner kroner (518.480 pund) 'X1' - 4,2 millioner kroner (502.000 pund) 'G1' - 4,2 millioner kroner (500.000 pund) 'F1' - 3,7 millioner kroner (470.000 pund) 'S1' - 3,4 millioner kroner (404.000 pund) Kilde: Autocar

