OK hældte urent brændstof i tankene

Har man for nyligt tanket på OK-tanken i Vamdrup, sydvest for Kolding, kan man have fået forkert brændstof i tanken på sin bil.

Ved en fejl har der nemlig været et urent blandingsprodukt - et miks mellem benzin og diesel - i tankene på standeren, hvorfor bilister kan have fyldt forkert brændstof i deres biler. Og nu vil OK betale de eventuelle mekanikerregninger.

Det skriver JydskeVestkysten.

Først blev der ifølge mediet spekuleret i, at det var regnvand i tankene, der har været skyld i, at bilister har fået motorproblemer efter at have tanket på OK-tanken, men det har vist sig ikke at være tilfældet.

- Det er meget beklageligt, for vi har lavet en fejlleverance, og det gælder både i forhold til benzin og diesel. Der er tale om en menneskelig fejl, hvor en af vores chauffører har leveret en mindre mængde blyfri 95 i dieseltanken samt en mindre mængde diesel i tanken med blyfri 95. Dermed skyldes fejlen ikke regnvand i tanken som først antaget, siger Rasmus Boserup, kommunikationschef hos OK, i en pressemeddelelse.

Fejlen betød, at der blev hældt 5000 liter blyfri 95-benzin i den 25.000 liter store dieseltank i Vamdrup, mens der også kom 2900 liter diesel i benzintanken.

Sådan er det

Fejlen skete 8. februar, men bilisterne fik først problemer et par uger senere, og det hænger sammen med, at dieselolie er tungere end benzin, hvorfor dieselkunderne blev de første til at få problemer.

Over for JydskeVestkysten understreger OK's kommunikationschef, at OK vil sluge regningen.

- Hvis vi har ødelagt en motor, så dækker vi en motor. Sådan er det. Vi skal nok dække det, der er relateret til vores fejl. Og hvis de har resulteret i det ene eller dette andet, så skal vi nok rode bod på det, siger Rasmus Boserup til mediet.