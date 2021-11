Opladning af elbilen skal gå lige så hurtigt som at tanke

Ford vil udvikle et nyt ladekabel, der skal sætte fart under opladningen af elbiler

Ét af de vigtigste parametre ved en elbil er, hvor hurtigt batteripakken kan lades op med strøm igen.

Det afhænger af en lang række forhold, blandt andet hvor meget strøm der kan sendes igennem ladekablet.

Nu vil bilgiganten Ford udvikle et nyt ladekabel, der skal være med til at sikre betydelig hurtigere opladning af elbiler, end vi er vant til i dag. Ford udvikler ladekablet i samarbejde med det amerikanske universitet Purdue University.

Universitetsforskerne arbejder på en opladningsteknologi, hvor varmen fra den hurtigere opladning ikke er en hindring for, hvor effektivt en elektrisk bil kan oplades. I dag anvender ladekabler væske som et aktivt kølemiddel, der hjælper med at nedkøle kablerne, men med nye metode vil man i stedet for væske anvende damp.

- I dag er opladerne til elbiler begrænset af, hvor hurtigt en elbils batteri kan oplades med hensyntagen til risikoen for overophedning af batteriet. At oplade hurtigere end i dag kræver mere strøm, hvilket betyder at en større mængde varme skal transporteres væk, for at kablet fungerer, siger Michael Degner, som er teknisk chef ved Ford Research and Advanched Engineering.

Uden at kunne sætte årstal eller dato på, hvornår teknologien skal være klar, oplyser Ford, at det ikke er utænkeligt, at det en dag vil være lige så hurtigt at oplade en elbil, som at fylde brændstof på en bil ved en konventionel tankstation, hvis andre teknologier indenfor opladning af elbiler udvikles parallelt med Fords initiativ.