Oplev hypet hurtigtladende elbil i Danmark

Er man interesseret i en af markedets hurtigst ladende elbiler, skal man overveje at lægge vejen forbi København

Den nye elbil Hyundai Ioniq 5 har tiltrukket sig meget opmærksomhed - både herhjemme i Danmark og globalt.

Elbilen udmærker sig blandt andet ved at kunne tilbyde ladning med helt op til 350 kW, hvilket gør, at Ioniq 5 på fem minutter kan oplade 100 km rækkevidde, mens den kan lade fra 10 til 80 procent strøm på 18 minutter.

Og nu kan man få lov at opleve elbilen i København. Her vil Hyundai nenlig udstille bilen i en såkaldt pop-up-butik i Axel Towers fra 1.- 30. september.

Foruden Ioniq 5 vil man i pop-up-butikken også kunne se flere af Hyundais øvrige elektrificerede modeller, herunder brintbilen Nexo, elbilen Kona Electric, Tucson Plug-in Hybrid samt Santa Fe plug-in hybrid.

- Med Ioniq 5 sker der virkelig noget interessant - hvor man i de seneste år har fokuseret på elbilernes rækkevidde pr. opladning, kommer ladetiden til at fylde mere fremover, og blandt andet her udmærker Ioniq 5 sig, siger Annegrethe Skovby, som er pressechef for Hyundai Danmark.

Hyundai har på nuværende tidspunkt fået flere end 1000 bestillinger på den nye Ioniq 5, oplyser Hyundai til Ekstra Bladet.