Opsang til bilister: 'Drop undskyldningerne!'

Alt for mange bilister kører for stærkt på landeveje, viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik.

Hvert år er fartoverskridelser årsag til ulykker med dræbte og kvæstede. Derfor skal bilister droppe de dårlige undskyldninger og sænke farten, lyder budskabet i en ny kampagne fra Rådet for Sikker Trafik.

Med den nye kampagne med titlen 'Sænk farten - bare lidt' vil Rådet for Sikker Trafik sætte fokus på, hvorfor bilister kører for stærkt. Kampagnens fokus er på landevejene, som er nogle af de mest uheldsramte vejstrækninger blandt andet på grund af for høj fart.

En ny undersøgelse foretaget af Promonitor for Rådet for Sikker Trafik viser da også, at mange danske bilister har svært ved at overholde hastighedsgrænsen på landevejene. Således svarer 56 procent, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem kører 90 km/t eller mere på landevejen, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t. Næsten hver fjerde (23 procent) svarer, at de kører 100 km/t eller mere.

- Det kan måske føles helt ufarligt at køre lidt for stærkt. Men selv de små fartoverskridelser er hvert år skyld i, at mennesker mister livet eller kommer alvorligt til skade. I en kritisk situation kan selv en lille fartoverskridelse betyde, at du skal bruge markant flere meter på at bremse eller slet ikke når at standse op i tide, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.

Farlige strækninger

Selv om gennemsnitsfarten på vejene er faldet hen over årene, er der stadig for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne, viser ulykkestal fra Vejdirektoratet. Og landevejene er særligt hårdt ramt. Seks ud af ti trafikdræbte mister livet på en landevejsstrækning.

Det er ikke kun meget høje fartoverskridelser, der koster liv. I 62 procent af dødsulykkerne, hvor der er for høj fart involveret, var hastighedsgrænsen overskredet med mindre end 20 km/t, viser tal fra Vejdirektoratet.

For at blive klogere på, hvorfor folk kører lidt for stærkt, har Rådet for Sikker Trafik gennemført en undersøgelse i august blandt knap 1.000 bilister, som siger, at de kører lidt for hurtigt.

Og der er mange forklaringer på, hvorfor nogle bilister træder lidt for hårdt på speederen. De fleste siger, at de bare følger trafikken, og at vejen indbyder til at køre for hurtigt. Men ingen af forklaringerne er holdbare set i forhold til den risiko, der er ved at køre for stærkt.

- Du synes måske selv, at du har verdens bedste undskyldning for at køre for stærkt. Men fysikken er ligeglad med, hvilke undskyldninger du har, hvis der sker noget uventet, og du pludselig skal bremse eller undvige. Det er budskabet i den nye kampagne, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

De dårlige undskyldninger

De 10 mest brugte forklaringer på at køre lidt for stærkt

1. Jeg følger trafikken

2. Vejen indbyder til at køre hurtigere end hastighedsgrænsen

3. Der er ikke andre trafikanter

4. Jeg glemmer at holde øje med min fart

5. Jeg mærker ikke, at jeg kører for stærkt

6. Jeg har travlt

7. Jeg er en erfaren bilist

8. Jeg kender vejen godt, og der sker sjældent noget

9. Jeg er i godt eller dårligt humør

10. Det føles godt at køre stærkt



Kilde: Epinion for Rådet for Sikker Trafik, august 2019, 998 adspurgte personer, der kører for stærkt på landevejene