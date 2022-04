Med prototype-elbilen Vision EQXX har Mercedes-Benz formået at køre over 1000 km på en opladning

To ting får ekstra meget opmærksomhed, når vi taler om elbiler - nemlig deres rækkevidde og hvor hurtigt de kan lade op. Den tyske bilgigant Mercedes-Benz, som satser benhårdt på en elektrisk fremtid, har nu demonstreret, at de er i stand til at skabe biler, der kan køre særdeles langt på en opladning, inden de har brug for ny strøm til batteriet.

I en prototypeudgave af den elektriske Vision EQXX har Mercedes-Benz således præsteret at køre over 1000 km i helt almindelig trafik og med hastigheder på op til 140 km/t på en enkelt opladning.

Det oplyser Mercedes-Benz i en pressemeddelelse.

Den lange tur gik fra Sindelfingen i Tyskland og på tværs af de schweiziske alper og Norditalien til en destination ved Cassis i Frankrig.

- Vi gjorde det! Kørsel på mere end 1000 km med lethed på en enkelt opladning og et forbrug på 8,7 kWh/100 km i ægte trafikforhold. Vision EQXX er den mest effektive Mercedes, der nogensinde er bygget, siger Ola Källenius, som er bestyrelsesformand for Mercedes-Benz Group AG.

Den samlede distance landede 1008 kilometer, og der var strøm til mere. Ved ankomsten til slutdestinationen – efter 11 timer og 32 minutters kørsel – var batteriets strømniveau således stadig omkring 15 procent, svarende til en resterende rækkevidde på omkring 140 kilometer.

God udsigt på den lange køretur. Foto: PR

Ægte forhold

Mercedes-Benz understreger, at testen foregik i virkelig trafik og under almindelige forhold. Da bilen satte afsted fra Tyskland, var temperaturen således 3 grader, mens temperaturen kravlede op på 18 grader, da turen sluttede. Desuden kørte bilen også i både regn og modvind. På Autobahn kørte Vision EQXX desuden en strækning med 140 km/t.

Og hvad skal man så med sådan et forsøg? Mercedes-Benz har nemlig umiddelbart ingen planer om at sætte Vision EQXX i serieproduktion.

Teknologien fra den særlige prototype-elbil vil blive brugt i fremtidige serieproducerede elbiler fra Mercedes, oplyser bilproducenten om perspektiverne bag testen.