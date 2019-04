Over 14.000 bilister fik fartbøder i påsken

Næsten 500 bilister blev under kontrollen sigtet for spiritus- eller narkokørsel

Er du kørt forbi en fotovogn, eller er du blevet standset af en politibetjent i din bil i løbet af påsken? Så er du ikke alene. Politiet har nemlig gennemført en stor kontrol af danske bilister fra fredag 12. april til mandag 22. april.

Nu ligger resultatet af kontrollen klar og viser, at godt 14.000 bilister blev sigtet for at køre for hurtigt på de danske veje, mens knap 500 blev sigtet for spiritus- og narkokørsel.

I dette års kontrolperiode standsede politiet lidt under 19.000 køretøjer på landsplan. Her blev 223 bilister sigtet for spirituskørsel og 258 for narkokørsel. Desuden mistænker politiet, at spiritus kan have været en medvirkende årsag til 45 trafikulykker i løbet af ugen, og at føreren i otte ulykker mistænkes for narkokørsel.

Hos politiet understreger de, at resultaterne viser, hvorfor det er vigtigt med kontroller.

- Hastighed og spiritus er blandt de hyppigste årsager til, at der sker færdselsuheld, og selvom den generelle holdning er, at det er uacceptabelt at køre i påvirket tilstand, ser vi stadig påvirkede bilister, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Vores mål er at få nedbragt antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, derfor sætter vi massivt ind over for disse overtrædelser, siger han.

Færre spritbilister

Ved de tilsvarende kontroller i påsken 2018 standsede politiet lidt over 13.000 køretøjer, hvor 108 bilister blev sigtet for spirituskørsel og 132 for narkokørsel. I samme periode skete der 13 spiritusulykker og ingen ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

Til trods for flere ulykker i år, hvor politiet mistænker, at alkohol eller narko har spillet en rolle, kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til knap 6.000 i 2018. Desuden er antallet af spiritusulykker i samme periode næsten halveret fra knap 2800 til lidt under 1400.

- Vi vil også fremadrettet i 2019 have fokus på indsatserne mod for høj hastighed samt spiritus- og narkokørsel med opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik, siger Christian Berthelsen.