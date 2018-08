Over 300 millioner: Her er den dyreste bil nogensinde solgt på auktion

Stelnummeret er 3413 og hammerslaget 309 millioner danske kroner.

Verdens dyreste bil nogensinde solgt på auktion røg i weekenden under hammeren i den amerikanske by Monterey.

Bilen, som stelnummeret tilhører, er en Ferrari 250 GTO, der er den tredje af bare 36 biler bygget af den stejlende hingst. Kultbilen slog med prisen sin bror af pinden - en 250 GTO havde nemlig i forvejen rekorden som den dyreste bil nogensinde solgt på auktion med et hammerslag på 243 millioner danske kroner i 2014.

Racerhistorie

Bilen blev fra ny brugt til racerløb i særligt Italien fra 1962 til 1965 og vandt det meste, den kom i nærheden af. I bilens første leveår, blev den italiensk mester i GT-serien med køreren Eduardo Lualdi-Gabardi, og netop denne bil blev sidste gang handlet for 18 år siden.

Hvad den nu tidligere ejer betalte for bilen for 18 år siden, melder historien intet om. Den nye kan dog få glæde af en bil, der stadig den dag i dag er hurtig med sin tre-liters V12 motor og 300 hestekræfter. Hvis han vel at mærke tør køre i den.

V12-motoren er et stykke kunst i sig selv. Motoren har såkaldt tørsumpsmøring, der betyder, at motorolien holdes i en separat beholder frem for i selve motoren. Olien presses ved højt tryk ind i motoren, når man kører og sikrer et stabilt olietryk, uanset om man drejer, bremser eller accelerer. Samme teknologi bruger man i racerbiler, og den lille V12 fortsætter med at skrige til 8.400 omdrejninger, før omdrejningsbegrænseren slår ind. Foto: Patrick Ernzen / RM Sotheby's

0-100 km/t tager under seks sekunder takket være en køreklar vægt på lige under 1000 kilo, og hvis man har store nok cojones, kan man fortsætte til topfarten på 280 km/t.

Udover at være del af den eksklusive klub af bare 36 250 GTO'er bygget, er den solgte 3413 tilmed en af bare fire 250 GTO, der modtog en opdatering til serie II hos Ferrari.

Interiøret ser selvfølgelig ud, som da den forlod fra fabrikken i 1962 med de blå sæder.

Opdateringen bød blandt andet på en mere aerodynamisk karosse, bredere sporvidde, plads til bredere dæk samt en lavere placering af motoren for et lavere tyngdepunkt.

Bilens nye ejermand er endnu ukendt.

