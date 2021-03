Over en million danskere gør dette: Nu skal du selv stå for det

Under normale omstændigheder overfører Skattestyrelsen automatisk kørselsfradraget fra det foregående år til årsopgørelsen for cirka en tredjedel af de cirka 1,2 millioner danskere, der bruger fradraget.

Men ikke i år - der skal pendlere selv angive deres kørselsfradrag, hvis de er berettiget til det, på årsopgørelsen for 2020.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der åbnes for årsopgørelsen for 2020 mandag 15. marts, og hvis man i 2020 har pendlet mere end 24 kilometer frem og tilbage til arbejde, har man ret til kørselsfradraget.

I 2019 havde knap 1,2 million danskere et samlet kørselsfradrag på 19,5 milliarder kroner. Det kan coronakrisen i 2020 dog have ændret på det billede.

- Vi ved, at antallet af danskere, der regelmæssigt arbejder hjemme, er fordoblet i løbet af 2020, og at mange på grund af nedlukninger ikke har kunnet tage på arbejde som normalt. Det kan så også betyde, at de ikke har ret til det samme kørselsfradrag, som de ville have ret til i et normalt år, siger Karoline Klaksvig, som er underdirektør i Skattestyrelsen i pressemeddelelsen.

- I år gør vi mere ud af vejledningen, så der ikke er nogen, der går glip af fradrag, de er berettiget til, siger hun.

Danmark kræver slutdato for benzin- og dieselbiler

Øger kontrol

Fordi færre på grund af coronarestriktioner forventeligt har ret til kørselsfradraget, vil Skattestyrelsen øge dets fokus på kørselsfradraget.

- Vi øger kontrollen, da mange, der har været hjemsendt, har pendlet mindre og derfor ikke har ret til fradrag som normalt, siger Karoline Klaksvig.

Når borgerne åbner årsopgørelsen for 2020 på skat.dk, bliver de hjulpet på vej til at angive det korrekte kørselsfradrag med en regnemaskine, der måned for måned viser det normale antal arbejdsdage, og som også hjælper til med at huske ferier og omsorgsdage.

Nu holder politiet særligt øje med dette i trafikken