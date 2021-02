Overborgmester vil have bilfri gader og farvel til ældre biler i København

Med et nyt udspil vil overborgmester Lars Weiss have begrænset trafikken af personbiler i København

Der er for mange personbiler i København, og trafikken går ud over byens borgere. Det mener overborgmester Lars Weiss (S), som i et nyt udspil fremlægger en række forslag, hvis formål er både at begrænse personbiltrafikken i København og få nedbragt luftforureningen og samtidig også at få udskiftet forurenende biler med grønne modeller.

Det skriver Berlingske.

'Udspillet har særlig fokus på at få de mest forurenende personbiler ud af København. Men det indeholder også en række konkrete forslag rettet mod at begrænse kørsel med fossile biler/indføre bilfri zoner i områder af byen', lyder det i udspillet, som Ekstra Bladet har fået tilsendt.

Flere af forslagene kræver, at Københavns Kommune får lovhjemmel fra regeringen til at gennemføre dem, mens de resterende af forslagene kan iværksættes af kommunen selv.

Udspil om ren luft og miljøzoner Med overborgmester Lars Weiss (S) i spidsen har Socialdemokratiet lanceret et transportudspil, der skal give renere luft i København. Her er hovedforslagene i udspillet: Mulighed for at etablere nul-emissionszoner: Med forslaget vil Københavns Kommune få mulighed for at etablere nul-emissionszoner, hvor kun emissionsfrie køretøjer må færdes.

Ældre dieselbiler skal omfattes af miljøzone: Med forslaget vil ældre personbiler, der kører på diesel, være omfattet af miljøzonen, som i dag gælder varebiler.

Større skrotpræmie til gamle dieselbiler : Skrotpræmien på ældre gamle dieselbiler vil med forslaget blive forhøjet.

Roadpricing: Der skal på sigt indføres roadpricing for at nedbringe forurening i byen.

Lukke for biltrafik ved skoler: Med forslaget vil der blive lukket for trafik rundt om skoler i bestemte tidsrum.

Gader skal lukkes for trafik: Med forslaget vil flere gader, f.eks. Nyhavn, blive lukket for biltrafik.

Der skal etableres trafikøer: Med forslaget vil der blive lukket for gennemkørsel på udvalgte gader, så der skabes såkaldte 'trafikøer' i byen. Kilde: Udspil om ren luft og færre biler - februar 2021, Socialdemokratiet Vis mere Luk

Fylde mindre

Ifølge overborgmesteren er det store problem i København, at biler og biltrafikken fylder for meget, og at det skaber for stor forurening.

- Bilerne skal spille en mindre rolle i byen, end de gør i dag. Formålet er helt grundlæggende, at det skal være trygt for københavnerne at trække vejret. Så simpelt kan det siges. Langt hovedparten af de vejstrækninger, hvor man bevæger sig lige på grænsen af de tilladte niveauer for partikelforurening, ligger i København. Og derfor skal der gøres noget nu, siger overborgmester Lars Weiss (S) til Berlingske.