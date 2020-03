Overhalede højre om med 200 km/t: Var spritstiv

- Vores færdselsfolk er altså stadig på arbejde.

Sådan skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse, efter politikredsens færdselsenhed har haft en travl weekend.

- Hver eneste dag er der blevet standset bilister, der kørte ALT for stærkt, skriver Fyns Politi.

Fredag aften blev to bilister standset for at køre for stærkt i en 110 km/t-zone. Den ene får minimum et klip i sit kørekort, mens den anden kørte over 200 km/t, hvorfor vedkommende får en betinget frakendelse af kørekortet.

Lørdag var den så gal igen, da en bilist blev målt til at køre 125 km/t i en zone med vejarbejde og en hastighedsgrænse på 80 km/t. Han får en betinget frakendelse af kørekortet.

Fuld fart

Søndag blev en bilist målt til at køre mindst 179 km/t, og ifølge politiet overhalede personen også højre om med 200 km/t. Da politiet standsede personen, viste alkometertesten desuden en promille på 1,90, hvorfor kørekortet blev inddraget på stedet.

- Fyns Politi vil gerne understrege, at det er meget alvorligt, når man kører så stærkt. Selv en lille opbremsning hos en medtrafikant foran kan have fatale følge for helt uskyldige mennesker, skriver Fyns Politi som en kommentar til sagerne.

- Men vi er derude - og vi fortsætter vores arbejde, skriver de.

