Overraskende: Bilgigant dropper navn

Normalt er det sjældent, at bilmærker kun lancerer en generation af en bilmodel under samme navn. Tænk bare hvor mange generationer af VW Golf og Toyota Corolla, vi har haft.

Hos Renault har de dog valgt, at afløseren til SUV'en Kadjar skal hedde noget andet. Dermed blev det blot til én generation af Kadjar, og det er usædvanligt.

Kadjar kom på gaden i 2015 som en rummelig SUV i C-segmentet, og nu liner Renault op til at præsentere afløseren.

Uden at give nogen forklaring på navneskiftet oplyser Renault, at den nye udgave i stedet skal hedde Austral, som har fået sit navn efter det latinske Australis, der både kan betyde 'Australien' og 'mod syd' med henvisning til regioner i eksempelvis Afrika og Europa.

Hos FDM oplyser de, at bilproducenter typisk kun skifter navn på deres modeller, når de ikke klarer sig godt.

Om det er en del af forklaringen her, oplyses ikke af Renault. Siden introduktionen er der blevet solgt lige over 7000 eksemplarer af Renault Kadjar som personbil herhjemme. Til sammenligning er der i samme periode blevet solgt over 37.000 eksemplarer af danskerfavoritten Nissan Qashqai.

Den nye Renault Austral bliver den første i rækken af en ny generation af biler i C-segmentet fra Renault. Selvom Renault endnu ikke oplyser nogle nævneværdige detaljer om modellen, fortæller de dog, at den bliver 4,51 meter lang.

De danske priser, den endelige lanceringsdato og hvordan Austral kommer til at se ud, når den får endelig verdenspremiere, må vi vente med at se.