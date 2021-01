Overraskende melding: 'Vent med at købe bil'

Bilejerorganisationen FDM opfordrer danskerne til at vente med at købe ny bil, til der er kommet klarhed om de nye bilafgifter

'Vent lidt'.

Sådan lyder opfordringen fra bilejerorganisationen FDM til danskere, der overvejer at købe ny bil lige for tiden.

Uafklarede spørgsmål om de nye bilafgifter får FDM til at råde forbrugere til at vente med at købe ny bil, til der er klarhed over situationen.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Usikkerhed

Selvom de nye grønne bilafgifter er på vej, er de ikke endeligt vedtaget. Det ventes først at ske midt i februar, og derfor kan der nå at ske ændringer, som kan gøre bilen dyrere. Netop derfor kommer FDM med den usædvanlige melding.

- Selvom vi overordnet set er tilfredse med de nye bilafgifter, har hele omlægningen skabt så usikker en situation på bilmarkedet, at vi som bilejernes forbrugerorganisation nu råder de bilkøbere, der har mulighed for det, til at vente med at købe ny bil, til der er kommet klarhed over markedet, siger Thomas Møller Thomsen, adm. direktør i FDM, i pressemeddelelsen.

- Også selvom det ikke er med vores gode vilje. Men som køber risikerer man lige nu, at afgiften og dermed prisen ændrer sig, eller at man skal lægge for høj afgift ud, siger direktøren.

Systemerne er ikke klar

En del af udfordringen ved de nye bilafgifter er hele spørgsmålet om indbetaling af registreringsafgift, som især gælder for elbiler. Mange elbiler stod fra årsskiftet til at stige markant i registreringsafgift, men med de nye grønne bilafgifter vil flere elbiler end tidligere fortsat være afgiftsfritaget.

Der er bare lige det problem, at Motorstyrelsens IT-system ikke er klar til de nye afgifter, og vi skal hen i juni, før systemet ventes at være klar.

Det rammer ifølge FDM især mange elbiler og plugin-hybrider, som fortsat vil være afgiftsfritaget. Ifølge Tesla vil det for deres Model 3 Long Range være 131.000 kroner, som enten bilkøber eller forhandler skal lægge ud, indtil Motorstyrelsen vil kunne begynde at efterregulere den for meget indbetalte afgift.

- At Motorstyrelsen ikke har sine IT-systemer på plads, mener vi ikke skal belaste forbrugerne og gøre finansieringen af bilen mange tusind kroner dyrere, fordi der skal lånes til et udlæg, som bilkøberen får igen om et halvt år. Det er noget rod. Omvendt kan vi sagtens forstå, hvis bilforhandlerne heller ikke har lyst til at skulle lægge de mange penge ud. For nogle forhandlere vil det slet ikke være muligt, siger Thomas Møller Thomsen.

Skidt for grønne omstilling

Hos FDM udtrykker man bekymring for, hvorvidt det betyder, at mange bilforhandlere frem til sommer ikke vil have råd til eller helst vil undgå at sælge en elbil for at undgå at skulle lægge penge ud.

- Det vil være ærgerligt og stik mod hele tanken med den grønne omlægning af bilafgifterne. Derfor kan vi kun opfordre til, at man fra politisk side hurtigst muligt løser problemet, siger Thomas Møller Thomsen.

Desuden har udsigten til nye bilafgifter gjort, at mange biler enten stiger eller falder i pris, men endnu er mange af priserne ikke fastlagt.

- De høje danske bilafgifter gør ikke bilmarkedet mindre komplekst. Med den nye store afgiftsomlægning skal markedet lige falde på plads. Også derfor kan det være en god idé at vente med at købe ny bil, til det er sket, siger Thomas Møller Thomsen.

