Overraskende udvikling: Nu er brugte dieselbiler blevet populære

På grund af coronakrisen og manglen på computerchips kan udbuddet af nye biler ikke følge med efterspørgslen, og det har fået priserne på brugte biler til at stige, ligesom de bliver solgt meget hurtigt.

Nu er efterspørgslen på brugte biler blevet så stor, at selv dieselbilerne, som ellers har været i politisk modvind, er blevet mere eftertragtede.

Det fortæller Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen, til Ekstra Bladet.

- Generelt er der et underudbud af biler. Når benzinbilerne bliver så dyre, som de gør for tiden, så sker der det, at folk skifter over til dieselbiler, fortæller han.

- I starten var det nyere dieselbiler med euro 6-motorer, men de forsvinder jo også, så nu køber folk også brugte euro 5-dieselbiler, siger Jan Lang med henvisning til motorernes euro-normer.

Ifølge markedsanalytikeren er tendensen kendt fra andre lande som Tyskland og Norge.

Vil stige

At brugte dieselbiler er blevet mere populære, kan også ses på antallet af dage, som bilerne ligger til salg inde på Bilbasen.dk.

Lige nu ligger dieselbiler med motorer med euro 6-normen gennemsnitligt til salg i cirka 66 dage på Bilbasen.dk, hvor gennemsnittet for alle biler ligger på 58 dage.

For euro 5-dieselbilerne var det gennemsnitlige antal liggedage i februar og marts sidste år, da det lå højest, cirka 127 dage. For tiden ligger de omkring 105 dage, inden de får nye ejere.

- Antallet af dage bliver ved med at falde. Jeg forventer, at det kommer meget længere ned. Jeg vil gætte på omkring 80 dage, siger Jan Lang til Ekstra Bladet.