P-firma indførte nyt betalingssystem: Nu skal de betale kunderne tilbage

Kunder hos parkeringsfirmaet ParkPark kan nu vælge at få deres penge betalt tilbage, hvis de har lyst til det.

Forbrugerombudsmanden rettede nemlig i august henvendelse til ParkPark for at gøre det klart, at ParkPark ikke havde sørget for at indhente samtykke fra deres kunder, da de ændrede betalingsmetode og trak et bestemt beløb fra kundernes konti på forhånd.

Det skriver FDM på baggrund af oplysninger fra ParkParks hjemmeside.

1. juli ændrede ParkPark deres betalingsmetode, så kunderne i stedet for at skulle betale for hver parkering skulle forudbetale for deres parkeringer ved, at ParkPark på forhånd trak et beløb fra kundernes konti, hvorfra der så blev betalt for parkeringerne - ligesom man kender det fra eksempelvis rejsekort. Beløbet kunne ifølge FDM være helt op til 300 kr., som blev trukket på forhånd fra kundernes konti.

Se også: Alvorlige problemer stadig ikke løst: Bilejere savner svar

Kræver samtykke

Men den slags ændringer af betalingsmetode kræver, at man indhenter samtykke fra kunderne, og det gjorde ParkPark ikke, understreger Forbrugerombudsmanden.

'ParkPark er i dialog med Forbrugerombudsmandens kontor og har iværksat en proces, der skal sikre, at de kunder, der ikke har givet aktivt samtykke via app eller hjemmeside, får returneret beløbet,' skriver ParkPark på deres hjemmeside.

'ParkPark påtager sig naturligvis det fulde ansvar for denne proces, og vi beklager over for de af vores kunder, der har været berørt af ændringerne,' skriver de.

'Ændringerne har ingen betydning for ParkPark. De kunder, der ønsker det, har fået pengene tilbagebetalt,' skriver ParkPark.

Se også: Bilister får p-bøder efter grammatik-fejl på skilt