P-selskab ændrer priserne: Nu koster det mere, når der er rift om pladserne

Teorien er gammel, men teknologien ny.

I 36 tyske parkeringshuse har p-selskabet Apcoa opsat et nyt system, der konstant overvåger efterspørgslen efter p-pladser og justerer prisen herefter. Parkerer man eksempelvis efter fyraften, er der således bedre chancer for at få en billigere timepris, end hvis man stiller bilen omkring kl. 8.

Systemet, der er døbt Dynamic-Pricing-System, gør bilisten opmærksom på den gældende timepris ved p-husets indkørsel, og den pris kan man herefter regne med.

Uanset om efterspørgsel stiger eller falder undervejs, vil det ikke have betydning for den regning, man betaler ved udkørsel.

Det skriver mediet Auto, Motor und Sport.

Tiltrækker flere bilister

Ifølge mediet er håbet, at det nye system kan være med til at sprede strømmen af biler, der skal gennem byen og p-huset, ud over en større periode af døgnet.

På den måde vil p-selskabet også kunne sikre en bedre udnyttelse af sine p-huse og måske endda tiltrække nye kunder.

Er man blandt de første, der parkerer i p-huset, vil det nemlig kunne give en timepris på helt ned til én euro, skriver Auto, Motor und Sport. Og Apcoa har angiveligt allerede set antallet af parkerede biler stige i de p-huse, hvor systemet er blevet testet.

Historien melder dog ikke noget om, hvad man kan risikere at betale, hvis man parkerer i p-husenes myldretid.

Ifølge mediet vil man kunne støde på systemet i blandt andet Hamborg, Köln og Frankfurt, og p-selskabet har planer om at udvide til andre byer.

