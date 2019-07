På ferie i egen bil? Så meget koster en kør-selv-ferie

En af danskernes foretrukne rejseformer er kør-selv-ferien, og i disse uger tager mange turen frem og tilbage gennem Europa i bilen.

I en ny undersøgelse giver Spar Nord og Bilbasen svaret på, hvor meget sådan en tur typisk koster.

Udgifterne går blandt til optankning af bilen flere gange og vejafgifter på tværs af Europa.

I undersøgelsen har parterne regnet på priserne til nogle af danskernes mest populære feriemål. En tur frem og tilbage fra Aarhus til den franske Riviera koster cirka 8.770 og 7.525 kroner for henholdsvis en benzin- og en dieselbil.

Rejser man derimod de knap 3.200 kilometer fra København til Kroatien, er prisen 10.170 kroner for en benzinbil og 8.961 kroner for en dieselbil tur/retur.

- Transporten er typisk en stor post i feriebudgettet, og som det fremgår af vores undersøgelse, kan der eksempelvis være mere end 4.000 kroner i forskel på, om turen går til Alsace eller den franske Riviera, siger Martin Lundholm, chefanalytiker i Spar Nord, i en pressemeddelelse.

- Men om turen syd på i egen bil er billig eller dyr sammenlignet med eksempelvis flybilletter eller togbilletter kan være et meget kompliceret regnestykke. Det afhænger blandt andet af, hvor mange man rejser sammen, om man har behov for bil på destinationen, hvor meget bagage man skal have med og meget mere, siger han.

Tank de rigtige steder

Et af de midler, man har til at spare penge på kør-selv-ferien, er ifølge markedsanalytiker i Bilbasen, Jan Lang, at tænke over, hvor man tanker.

- Der er væsentlige besparelser ved at tanke i de billigste lande. Generelt er Østrig væsentlig billigere at tanke i end Schweiz, Italien og Tyskland, og der kan let være mellem 60-80 kroner at spare per tankning. Det bringer omkostningerne ved bilferien ned, siger Jan Lang i pressemeddelelsen.

- Derudover er betalingsvejene en væsentlig omkostning ved bilferien. Tommelfingerreglen er, at betalingsvejen koster det samme som brændstofomkostningerne ved at køre strækningen. Til gengæld er tidsbesparelsen markant. Især i Frankrig og Italien. Eksempelvis kan danskere på vej til den franske Riviera vælge den regionale hovedvej A35 nær Strasbourg for at slippe for en betalingsvej, men det giver så en tur, der er cirka 20 procent længere.

Kør-selv-ferie Det koster det gennemsnitligt at køre tur/retur til populære feriedestinationer: Benzinbil: København til Gardasøen: 9.125 kroner Aarhus til Gardasøen: 8.669 kroner København til Adriaterhavskysten, Italien: 9.239 kroner Aarhus til Adriaterhavskysten, Italien: 8.891 kroner København til den franske riviera: 11.432 kroner Aarhus til den franske riviera: 10.488 kroner København til Alsace: 6.906 kroner Aarhus til Alsace: 6.016 kroner København til Istrien i Kroatien: 10.169 kroner Aarhus til Istrien i Kroatien: 9.876 kroner Dieselbil: København til Gardasøen: 8.057 kroner Aarhus til Gardasøen: 7.525 kroner København til Adriaterhavskysten, Italien: 8.145 kroner Aarhus til Adriaterhavskysten, Italien: 7.706 kroner København til den franske riviera: 10.102 kroner Aarhus til den franske riviera: 9.151 kroner København til Alsace: 6.078 kroner Aarhus til Alsace: 5.173 kroner København til Istrien i Kroatien: 8.961 kroner Aarhus til Istrien i Kroatien: 8.568 kroner Kilde: Spar Nord og Bilbasen

Kompliceret regnestykke

Undersøgelsen fra Spar Nord og Bilbasen inkluderer foruden brændstofpriser og udgifter til vejafgifter nemlig også parametre som slid og værditab, eventuelle færgeovergange og udgifter til billån.

- Med vores regnestykke får man et mere nuanceret overblik over selve transportomkostningerne, som man kan bruge til at lægge feriebudget. Dertil skal man så huske også at medregne forplejning og eventuelle overnatninger undervejs, da det selvfølgelig er med til at hæve omkostningerne, siger Martin Lundholm.

Prisen per kørt kilometer er i undersøgelsen beregnet til 2,71 kroner for en benzinbil og 2,33 kroner for en dieselbil.

- Vi har taget udgangspunkt i et gennemsnit af omkostningerne for de ti mest solgte brugte biler og de ti mest solgte nye biler i første kvartal af 2019, og når man så medregner de aktuelle brændstofpriser, giver det en pris per kilometer på 2,71 kroner i en benzinbil og 2,33 kroner i en dieselbil. Og dertil kommer så færge og vejafgifter, forklarer Jan Lang.

Han siger supplerende, at prisen per kilometer faktisk er steget sammenlignet med sidste år. Danskerne køber nemlig i stigende grad større og dyrere biler, og det bringer blandt andet omkostningerne til forsikring op og øger værditabet ved brug.