På Fyn kører de spritkørsel - på landet bliver de slået ihjel

Ikke to ulykker i trafikken er ens, men kan man alligevel sige noget om regionale forskelle i typerne af ulykker mellem landets politikredse? Ja, siger Vejdirektoratet, som har udgivet en rapport om udviklingen i trafikulykker.

- Der er mange regionale forskelle, som kan spille ind på ulykkestallene. I byerne er der f.eks. mange lette trafikanter og mange krydsningspunkter mellem trafikanterne. Der er stor forskel på infrastrukturen i politikredsene, som også har indflydelse på, hvordan ulykkestallene ser ud. Det kan være en væsentlig faktor, hvor meget landevej der blandt andet er i kredsen. Vejdirektoratets rapport giver kommuner og politi et overblik over, hvordan udviklingen ser ud hos dem, og hvilke områder de bør være opmærksomme på, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling, i pressemeddelelsen.

Flest ulykker i Nordjylland

Dykker man ned i statistikkerne fra rapporten, vil man opdage, at der sker flest ulykker per indbygger i Nordjylland.

Således havde Nordjyllands Politikreds i 2018 flest ulykker med dræbte og tilskadekomne i forhold til indbyggerantallet, nemlig 8,5 ulykker med personskade per 10.000 indbyggere.

Københavns Vestegn havde færrest ulykker med 3,03 ulykker med personskade per 10.000 indbyggere.

Flest dræbte på landet

Der er dårlige nyheder for de, der ofte kører på landet, for statistikkerne viser, at der bliver dræbt flest trafikanter i landzoner.

Generelt er ulykker i landzoner ofte mere alvorlige end ulykker i byerne. Det skyldes primært, at farten er højere på landeveje og motorveje. Til gengæld er der mere trafik og flere trafikanter at holde øje med i byerne, og derfor ses der ofte flere ulykker med cyklister og fodgængere på byvejene. I 2018 blev 122 blev dræbt i trafikken i landzoner, mens 50 personer blev dræbt i bytrafik.

Bilister udgør en stor andel af trafikken uden for byerne, og to ud af tre af de dræbte og tilskadekomne i landzonen var da også bilister i 2018. I byerne er billedet modsat. Her udgør de lette trafikanter - cyklister, fodgængere og knallert 30-kørere - mere end to ud af tre af de dræbte og tilskadekomne i trafikken.

I Hillerød Kommune er antallet af dræbte og tilskadekomne faldet de seneste to år.

- Vi har de seneste år afsluttet en lang række cykelstiprojekter langs landeveje mellem vores øvrige bysamfund og Hillerød By og i selve byen. Det øger trafiksikkerhed og tryghed og indsatsen fortsætter i de kommende år. Senest har vi foretaget sanering og forenkling af hastighedsskiltning samt prioriteret færdselskampagner højt, siger Ivan Christensen, der er sektionsleder i Trafik, Vej og Park, om Hillerød Kommunes trafiksikkerhedsindsats i pressemeddelelsen.

Flest spritulykker på Fyn

Kigger man på antallet af ulykker, hvor for høj promille har været en faktor, står det værst til i Fyns Politikreds.

Der var nemlig flest spiritusrelaterede personskadeulykker i Fyns politikreds i 2018. Andelen udgjorde her 19 procent af alle ulykker med dræbte og tilskadekomne. Den laveste andel af spiritusrelaterede personskadeulykker var i Københavns Vestegns politikreds med en andel på 6 procent.

I alt mistede 32 personer livet, og 364 kom til skade i en spiritusulykke i 2018. Det er et lidt lavere antal af dræbte og et lidt højere antal tilskadekomne end året før.

