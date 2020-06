På tur med campingvognen: Dette skal du have styr på

På grund af covid-19-situationen skal flere danskere end tidligere holde ferie herhjemme.

En populær ferieform er campingferie, og er du én af dem, der spænder campingvognen efter bilen, er der er et par ting, du skal have styr på for ikke at havne i en ærgerlig situation.

Det skriver Dansk Autohjælp i en pressemeddelelse.

En simpel punktering kan skabe unødig stress og besvær, når vognen er pakket, og familien er klar til eventyr på de danske campingpladser. Derfor lyder det første og vigtigste råd fra SOS Dansk Autohjælp, at man sørger for at gøre plads til et reservehjul i campingvognen.

- Vi får hver sommer mange opkald fra campister, der ikke kan komme videre på grund af et fladt dæk, siger Anette Bjørn Juncher, vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp.

- Kan være besværligt

Har man et medbragt reservehjul til campingvognen, kommer man hurtigere videre, hvis uheldet er ude:

- Mange kører på ferie i weekenden, hvor værksteder og dækcentre holder lukket. Derfor kan det være besværligt at få fat i et nyt hjul, der passer til campingvognen, siger Anette Bjørn Juncher, der opfordrer til, at man ringer til vejhjælpen, der kan komme og skifte hjulet.

Udover at medbringe et reservehjul, er der en række andre forberedelser, der ifølge SOS Dansk Autohjælp kan være med til at sikre en god campingferie.

- Tjek om dækkene er mørnet i løbet af vinteren

- Undersøg dækmønster og dæktryk

- Afprøv alle lys og lygter og få defekte pærer skiftet

- Tjek om dit vejhælpsabonnement dækker campingvognen

- Ring efter vejhjælp ved punktering, hvis du ikke selv har det rette udstyr og erfaring med at skifte hjul

- Følg altid myndighedernes anvisninger i forhold til coronasmitte

- Orienter dig om campingpladsens forholdsregler

