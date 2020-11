Parkeringsindtægter: - Det er en ekstra skat for bilister

Kommunale parkeringsindtægter er blevet en ekstra skat for bilister, mener FDM.

Bilejerorganisationen har regnet på, hvor stor en del af de 971 millioner kroner, landets kommuner sidste år fik ind fra parkering, som får lov at blive liggende i kommunekasserne. Tal fra Indenrigsministeriet viser, at kun to kommuner - København og Frederiksberg - har fået modregnet deres p-indtægter i bloktilskuddet fra staten.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Tilbage i maj 2020 ændrede et politisk flertal loven, så der nu er indført et loft over kommunernes indtægter fra betalingsparkering på 320 kroner pr. indbygger. Kun beløb, der ligger over loftet, vil blive modregnet i det såkaldte bloktilskud. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er de to eneste, som er blevet modregnet med henholdsvis 273.816.000 kroner og 12.468.000 kroner.

- Hvorfor loftet lige præcis er 320 kroner pr. indbygger, er uvist. Men det faktum, at kun to kommuner modregnes, viser, at beløbet er for højt, og at kommunerne dermed igen har motivation til at tjene penge på parkering. Dermed forbliver parkering en ekstra skat for bilisterne, som ellers betaler rigeligt, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM, i pressemeddelelsen.

Bør gå til bedre parkering

Hos FDM mener de, at indtægterne fra kommunal parkering bør gå til bedre forhold for bilister.

- For os er det ikke afgørende, i hvilken kasse p-indtægterne ender. Det afgørende er, at de går til flere og bedre parkeringsfaciliteter ude i kommunerne. Men vi kan konstatere, at pengene går til næsten alt andet end parkering, siger Dennis Lange.

Mens der er sat loft over indtægter fra betalingsparkering, skal kommunerne fortsat aflevere halvdelen af indtægterne fra p-afgifter til politiet. Den anden halvdel kan de selv beholde.

