Pas på biludlejere i ferien: - Det er 'Easy Money' fra rige danskere

Danskere, der rejser til udlandet og lejer bil, bliver i stigende grad bonet for mange tusinde kroner for småskader

I weekenden er der mange danskere, der sætter sig ind i et fly for at tage afsted på efterårsferie.

Og mange af os har allerede lejet lige præcis den bil, der er stor nok til både autostole, kufferter og svigermor, og den står i ankomstlufthavnen - klar til at fragte os videre til vores endelige destination.

Men selv hvis man efterlader bilen i samme stand, som man modtog den, så kan man ikke vide sig sikker på, der ikke kommer en opkrævning, når man igen er hjemme i Danmark.

Ingen skade ved aflevering

Det har 36-årige Brian Aherne prøvet.

I august var han sammen med sine forældre på besøg hos en ven i Kaunas, og han afleverede sin lejebil klokken 4.30 om morgenen for at nå sit fly hjem til Danmark.

Men efterfølgende fik han trukket godt 2000 kroner på sit kreditkort, fordi udlejeren - Auto Banga Rent a Car - mente, at Brian Aherne var skyld i en ridse på bilens bagende.

- Jeg har fået et billede tilsendt, hvor man kan se den hvide lakskade. Men da jeg afleverede bilen, var der ingen skade. Vi ville have lagt mærke til skaden, da vi tog vores bagage ud. Det ville vi ikke kunne have undgået, siger Brian Aherne til Ekstra Bladet.

Den sorte Honda har en hvid lakskade på venstre bagende. Den skade mener det litauiske biludlejningsselskab, at Brian Aherne har forvoldt, men han er uenig. Foto: Privat

'Easy Money' fra rige danskere

På grund af det tidlige afrejsetidspunkt var der ikke nogen medarbejder til at besigtige bilen med ham, og Brian Aherne blev derfor noget overrasket, da biludlejeren hævede pengene og sendte ham en besked med ordlyden:

'D'ont worry. You don't have to give us any money. We already pulled the money out of your account'. (Bare rolig, du skal ikke give os nogen penge. Vi har trukket dem fra din konto, red.)

- Først da jeg bad om det, fik jeg et billede af skaden og en kvittering på 274 euro. Men kvitteringen viser kun, at arbejdet er udført. Der er ingen arbejdsbeskrivelse eller hvor mange timer, de har brugt, og jeg har heller ikke fået nogen billeder af, hvordan bilen ser ud nu, siger Brian Aherne, der ikke kan lade være med at tænke på, om biludlejningsselskabet Auto Banga Rent a Car spekulerer i opkrævninger, og han advarer andre mod at bruge selskabet.

- Det er lidt 'easy money' (nemme penge, red.). Havde beløbet været 1200 euro, ville man råbe op, men fordi det er sådan et beløb, så tænker de sikkert, det går nok, det er nogle rige danskere.

Brian Aherne slipper dog nådigt fra ekstraregningen, fordi han har tegnet en tillægsforsikring på billeje på 89 kroner årligt hos sit forsikringsselskab, Alm. Brand. Derfor er det Alm. Brand, som kommer til at betale det litauiske biludlejningsselskab.

Og det danske forsikringsselskab har flere eksempler på biludlejningsselskaber, som ser en lukrativ forretning i danske kunder.

7000 kroner for et knust baglygteglas

En dansk kvinde i 40'erne lejede i august en bil på Sicilien. Kvinden fik en skade på sin lejebil, mens den holdt parkeret, og det ene baglygteglas blev ødelagt. Det lokale udlejningsfirma skrev en regning på, hvad der svarer til 7000 kr. for udbedring af det knuste glas. Hun får dog også dækket skaden via tillægsdækningen.

- Kunder, der rejser til udlandet og lejer bil, bliver i stigende grad bonet for mange tusinde kroner for småskader. Desværre er det blevet så udbredt, at vi har valgt at lave en tillægsforsikring, hvor kunden kan forsikre sig for en selvrisiko på op til 15.000 kroner, siger Pia Holm Steffensen, privatdirektør i Alm. Brand.