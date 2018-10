Pas på farten: Her bliver de første stærekasser tændt tirsdag

70 km/t. Det er, hvad man må køre på vejen gennem Måløv nord for København, og overskrider man det, kan man fra i morgen være stensikker på at få en bøde.

Tirsdag tænder Vejdirektoratet nemlig de første af i alt 20 stærekasser, som i løbet af efteråret skal opsættes 11 steder over hele landet. Det sker på Måløv Byvej, der er en del af den store Frederikssundsvej mellem Frederikssund og København.

- Jeg har store forventninger til, at stærekasserne vil være med til at øge trafiksikkerheden på de strækninger, hvor risikoen for ulykker er stor, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Udenlandske erfaringer viser nemlig, at kombinationen af stationære og mobile fartkontroller er en rigtig god måde at få bilisterne til at holde fartgrænserne og derved forbedre trafiksikkerheden.

Har stået klar siden juni

Hvis man til daglig pendler mellem Frederikssund og hovedstaden, vil man med stor sandsynlighed allerede vide, hvor stærekasserne står. De var nemlig de første i landet, der blev stillet op, og har stået klar siden juni.

At de først tændes tirsdag skyldes, at de siden opsætningen har gennemgået en række tests for at sikre, at de kan tale sammen med politiets IT-systemer. Men fra i morgen slipper man altså ikke længere med skrækken, når man får øje på stærekasserne. De vil blitze fartsyndere i alle døgnets 24 timer.

Kasserne bliver ifølge Vejdirektoratet sat op på strækninger, som politiet i forvejen har haft fokus på - eksempelvis fordi farten har været for høj, eller ulykkerne for mange.

Flere kasser følger

- Målet er ikke at få flere penge i bødekassen – det er derimod at få større trafiksikkerhed på de strækninger, hvor vi ved, der kan være særlige udfordringer på grund af høj fart, siger Ole Birk Olesen i pressemeddelelsen.

Kører man ofte på Slagelse Landevej ved Rosted, Gåbensevej ved Nykøbing Falster eller Roskildevej ved Albertslund, skal man også være ekstra opmærksom på speedometernålen i den kommende tid. Her er stærekasserne nemlig også klar, og de vil blive tændt 'umiddelbart efter' kasserne på Måløv Byvej, skriver Vejdirektoratet.

Med opsætningen af de nye og faste fartkontroller følger dog også nye blå skilte, der et stykke før kameraet varsler bilisterne om den kommende kontrol.

