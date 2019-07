Pas på: Nu stiger risikoen for at få færdselsbøder fra andre EU-lande

Fra 1. juli blev det muligt for andre EU-landes myndigheder at få ejeroplysninger på danske bilejere

Blitz!

I år er der ekstra god grund til at holde øje med farten, når du er på bilferie sydpå, og desuden undgå at begå andre færdselsovertrædelser. Risikoen for, at du efterfølgende får en bøde tilsendt for færdselsovertrædelser fra andre europæiske lande, er nemlig steget.

Den 1. juli 2019 har Danmark åbnet op for, at andre EU-landes myndigheder kan slå danske køretøjer op i motorregisteret og dermed finde direkte frem til ejeren.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Se også: Trods udsigt til kø: Rigtig mange danskere tager bilen på ferie

Anledningen er et nyt EU-direktiv, hvis formål er at gøre det lettere for politimyndigheder at finde identiteten på trafikanter, der begår bestemte færdselsovertrædelser inden for EU. Hvilke forseelser kan du se i faktaboksen længere nede i artiklen.

Direktivet betyder, at hvis danske bilister kører for hurtigt i et andet EU-land, vil myndigheden i det land, hvor der er begået en hastighedsovertrædelse, have adgang til at søge ejeroplysninger af køretøjet i Danmark og derefter sende en bøde direkte til ejeren eller brugeren af køretøjet.

Dansk politi kan ikke hjælpe

Rigspolitiet oplyser, at dansk politi ikke vil blive underrettet om, at der er sendt en bøde til en ejer eller bruger af et dansk køretøj, ligesom politiet i Danmark heller ikke vil have mulighed for at hjælpe med eventuelle spørgsmål. Derfor skal man rette direkte henvendelse til afsenderen af bøden, hvis man har spørgsmål.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Overtrædelser Ved disse overtrædelser kan EU-landene søger ejerforhold i det danske motorregister: • Hastighedsovertrædelser • Manglende brug af sikkerhedssele • Fremkørsel mod lyssignal • Spirituskørsel • Kørsel under påvirkning af stoffer • Manglende brug af styrthjelm • Ulovlig brug af kørebane • Ulovlig brug af mobiltelefon eller anden kommunikationsanordning under kørslen Kilde: Rigspolitiet

Reglerne i det EU-land, hvor overtrædelsen er begået, der afgør, hvordan danske bilister bliver retsforfulgt.

Se også: På ferie i egen bil? Så meget koster en kør-selv-ferie

I år har flere europæiske lande desuden hævet bødetaksterne for forskellige færdselsovertrædelser, så det kan blive ekstra dyrt, hvis ikke du overholder reglerne på ferien.