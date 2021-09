En hårrejsende video af en kvindelig bilist, der med et barn i bilen, krydser tværs over flere vognbaner med trafik og kun lige akkurat undgår at ramme ind i flere biler, er blevet offentliggjort.

Det er Northern Territory Police, der har offentliggjort videoen, som er optaget i Darwin-forstaden Coconut Grove.

Politiet har sat gang i en efterforskning af episoden, hvor kvinden angiveligt mister herredømmet over sin Toyota Hilux, inden hun pløjer tværs over en flersporet vej og ender med at køre ind i en butiksfacade.

Det skriver flere medier, blandt andre The Australian.

Kvinden og barnet, som var med i bilen, blev efterfølgende begge kørt til et lokalt hospital i Darwin, hvor de blev behandlet for mindre skader.

- Det er utroligt heldigt, at ingen andre blev skadet i denne episode, siger Daniel Shean fra Northern Territory Police.

I videoen, som du kan se over artiklen, kan man se, hvordan bilen i høj fart kommer fra en tilstødende vej og kører hen over først en tresporet vej, hvor trafikken glider afsted, inden hun passerer hen over et helleanlæg og over på modsatte side af vejen, hvor bilisterne holder og venter på grønt lys.