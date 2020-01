Paul Walkers bilsamling solgt på auktion: Indbragte millioner

'Fast and the Furious'-skuespillerens bilsamling blev solgt på auktion i weekenden

Sig navnet 'Paul Walker', og bilentusiaster ved præcis, hvem du taler om. Den afdøde skuespiller nåede inden sin død at blive et kultnavn i bilverdenen, og nu har i alt 21 af hans biler og motorcykler været under hammeren på auktion hos Barrett-Jackson.

'Fast and the Furious'-skuespilleren havde en omfattende privat bilsamling, der vidnede om, at Paul Walker, som blev dræbt i en bilulykke i 2013, både i filmens verden og i det virkelige liv var en stor bilentusiast.

Således havde Walker hele syv forskellige udgaver af den sportslige BMW M3. To af dem var af E30-modellen, mens de resterende var E36-modellen i den specielle Lightweight-version.

Blandt bilerne var også en Nissan 370X fra 2009, som medvirkede i filmen 'Fast Five'.

Foto: PR

Alle de 21 biler og motorcykler blev solgt på weekendens auktion, og samlet løb hammerslagsprisen for de 21 køretøjer op i lidt over 2,3 millioner dollars, svarende til i alt 15,8 millioner kroner.

Paul Walkers biler Paul Walkers biler under hammeren: - 1963 Chevrolet Nova Wagon - 1964 Chevrolet Chevelle Wagon - 1967 Chevrolet II Nova - 1988 BMW M3 E30 - 1989 Nissan R32 Skyline Race Car - 1991 BMW M3 E30 Coupe - 1995 BMW M3 E36 Lightweight - 1995 BMW M3 E36 Lightweight - 1995 BMW M3 E36 Lightweight - 1995 BMW M3 E36 Lightweight - 1995 BMW M3 E36 Lightweight – Factory LTW wing and race-livery delete - 1995 Ford Bronco SUV - 2000 Audi S4 - 2003 Ford F250 Pickup - 2004 GMC Sierra 1500 Pickup - 2005 Harley-Davidson RS Motorcycle - 2006 Toyota Tundra Pickup - 2008 Suzuki Motorcycle - 2009 Nissan 370Z - 2011 BMW Motorcycle - 2013 Ford Mustang Boss 302S Race Car

BMW blev dyrest

Som du kan se i faktaboksen herover, havde Paul Walker adskillige BMW M3'er, og den ene af de specielle M3 Leightweight-biler blev samlingens dyreste med en hammerslagspris på 385.000 dollars, svarende til cirka 2,6 millioner kroner.

Næstdyreste blev også en M3 i den lette version med en pris på 258.500 dollars.

Nissan 370Z, som blev brugt i filmen 'Fast Five', blev solgt til 105.600 dollars, svarende til cirka 700.000 kroner.

