Peter vandt over p-hus i Hamborg Lufthavn

Danske Peter Secher ville ikke godtage, at den tyske lufthavn opkrævede for meget i parkeringsgebyr

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

- Jeg skriver til jer for at fortælle om mine genvordigheder med Hamborg Lufthavn, som er endt med en sejr.

Sådan indleder advokat Peter Secher en mail til Ekstra Bladet.

Han - i lighed med mange andre danskere - rejser fra Hamborg Lufthavn i stedet for en af de danske, fordi der ofte er penge at spare ved at vælge den tyske lufthavn.

- Der er alle mulige fordele ved at flyve for Hamborg. Det er ufatteligt meget billigere. Jeg skulle købe billetter til Hawaii, og prisen var under det halve af, hvad det kostede, hvis jeg skulle flyve fra København, siger Peter Secher, som var på den solrige destination fra den 20. juli frem til den 4. august sidste år.

Opkrævede høj takst for alle dage

Hans glæde ved Hamborg Lufthavn forsvandt dog som dug for solen, da han returnerede efter ferien.

- Jeg parkerede i lufthavnen i hele perioden. De havde skiltet med, at priserne for parkering var ekstra høje frem til og med den 21. juli, men jeg blev imidlertid opkrævet den høje takst for alle 14 dage - ikke bare de første to dage, fortæller Peter Secher.

I alt kostede parkeringen 448 euro (3.343 kroner, red).

- Det er det rene plat og svindel, siger Peter Secher, som ikke kunne forlade p-huset uden at betale den dyre takst.

- Det er sådan, at når du er fanget i et parkeringshus, så går den bom først op, når du har betalt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Secher tog et billede af skiltningen i Hamborg Lufthavn, som viser, at den forhøjede pris løber til den 21. juli. Foto: Peter Secher

Selv om mange nok ville have opgivet ævred, når de var hjemme efter ferie, så tændte det en ild i Peter Secher. Han skrev til lufthavnen og bad om refundering af 220 euro (1.641 kroner, red), som, han mente, var opkrævet for meget.

'Ifølge skiltningen burde den forhøjede pris stoppe den 21. juli. Derfor skulle vi kun have betalt den regulære pris herefter. Men I har opkrævet den forhøjede pris frem til den 4. august, hvilket tydeligt modsiger skiltningen', skriver Peter.

Forbruger Europa hjalp

Imidlertid var Hamborg Lufthavn hverken til at hugge eller stikke i. Den fastholdt, at den korrekte pris for parkeringen var 448 euro for hele perioden.

- Jeg gik til den danske forbrugerombudsmand, som henviste til Forbrug Europa, som jeg aldrig har hørt om før, og det var nemt. Jeg fremsendte bare en kort beskrivelse af hændelsesforløbet og dokumentation til dem, og så tog de dialogen med Hamborg lufthavn, siger Peter Secher, som nu har fået sine 220 euro retur.

- Jeg tænker, historien kan have interesse, fordi andre dels kan have parkeringspenge til gode hos en mastodont som Hamborg lufthavn, og dels er der nok ikke er ret mange, der ved, at Forbruger Europa er pisse fucking seje, siger Peter Secher.