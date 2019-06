Peugeot sætter strøm til lille SUV

Ingen ny minibil uden dertilhørende kompakt crossover.

Det synes at være ræsonnementet hos Peugeot, der kort efter lanceringen af den nye 208-model løfter sløret for anden generation af bilens bredskuldrede storebror: Peugeot 2008. Den nye crossover har i lighed med 208 lagt forgængerens buttede design bag sig for i stedet at gå helt nye og mere kantede veje.

Crossoveren er først og fremmest blevet lavere og længere end første generation, så der ifølge mediet Autocar nu kun er 150 mm op til længden på Peugeot 3008. Ifølge producenten kommer det både bagsædepassagerer og bagagerumspladsen til gode.

Sidstnævnte når i den nye 2008 op på 434 liter, hvilket er 24 liter mere end forgængeren.

Betragtet udefra er det svært ikke at få fornemmelsen af, at en Peugeot-ingeniør på et tidspunkt i udviklingsfasen har glemt trykluftspistolen i dækket på 208 - og derved skabt 2008. Bilen låner nemlig en række designelementer fra sin lillebror, heriblandt den aggressive front med horisontale LED-lys, der får 2008 til at ligne en firehjulet udgave af Scar fra Løvernes Konge.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Kan udnytte hurtigladere

Ifølge Autocar bliver alle versioner af crossoveren forhjulstrukne, og bilen vil kunne fås med både benzin-, diesel- og elmotorer. Især sidstnævnte er iøjnefaldende, for det gør angiveligt 2008 til den første fuldt elektriske SUV-model fra Peugeot.

Modellen hedder i dette tilfælde e-2008 og vil blive drevet frem af en motor på 100 kW (svarende til 136 hestekræfter). Denne arbejder sammen med et batteri på 50 kWh, hvilket tilsammen sikrer en rækkevidde på 310 kilometer efter WLTP-normen.

Selv om Peugeot umiddelbart kan virke lidt bagud i forhold til eksempelvis Renault, der netop har lagt et batteri på samme størrelse i den mindre Zoe, har Peugeot et es i ærmet. 2008 kan nemlig lade med 100 kW med en hurtiglader.

Det gør det ifølge producenten muligt at lade batteriet til 80 procent kapacitet på 30 minutter.

Foto: Peugeot

Er man stadig ikke helt lun på ideen om en ren elbil, vil 2008 også kunne fås med flere traditionelle motorvarianter.

Foretrækker man eksempelvis benzin, kan man vælge mellem tre trecylindrede motorer på 1,2 liter, der yder henholdsvis 100, 130 og 155 hestekræfter. Er det en dieselbil, man går efter, kan man vælge mellem to firecylindrede motorer på 1,5 liter, der yder enten 100 eller 130 hestekræfter.

Priserne på den nye Peugeot 2008 er endnu ikke offentliggjort, da bilen først forventes at lande på det danske marked efter nytår.

